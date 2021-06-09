“هدف” يودع دعم مارس لمستفيدي النقل الموجه .. ودفعة أبريل خلال الأيام المقبلة

بلادي – الرياض: أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، صرف الدعم لـ763 مستفيداً، من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجه لشهر مارس الماضي، بمبلغ تجاوز المليون ريال. ويعمل “هدف” حالياً على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر أبريل 2021، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة. يذكر أنه بموجب برنامج العمل الحر في النقل الموجه، يقدم الصندوق دعماً للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريًا، ولمدة تصل إلى 24 شهراً من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعماً تحفيزياً مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

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