نقل اختصاصات ومهام القطاع غير الربحي من “الموارد البشرية” إلى مركز جديد

بلادي – الرياض:

وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 1442هـ، موجهًا بتشكيل لجنة تتولى مهمة نقل الموظفين العاملين في مجال القطاع غير الربحي بالقدر الذي يحتاج إليه المركز.

ونص التنظيم على نقل الاختصاصات والمهمات والمبادرات والأنظمة التقنية والميزانيات والعقود التشغيلية والوثائق والبيانات والتقارير المتعلقة بالقطاع غير الربحي، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المركز، على ألا يتجاوز ذلك 12 شهرًا من تاريخ صدور القرار.

كما تضمن الموافقة على تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة والمركز واللجنة الوطنية للعمل التطوعي، لدراسة التداخل بين مهمات اللجنة والمركز، ودراسة مواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأجاز التنظيم منح كل جمعية خيرية -لم يسبق منحها- قطعة أرض مساحتها لا تزيد على 2500 متر مربع، وذلك بناءً على اقتراح من المركز وموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويجوز حال تعذر ذلك شراء قطعة أرض في حدود المساحة المذكورة، من خلال صندوق دعم الجمعيات.

كما حدد التنظيم أهداف المركز، ومنها إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية، وحوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، والإشراف على الدعم المادي المقدم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة.