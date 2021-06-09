متى سيتم تقديم الجرعة الثانية لمن دون الـ60 عاماً؟ وزير الصحة يجيب

بلادي – الرياض:

رد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، على الاستفسارات التي طرحها البعض بشأن موعد تقديم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد لمن هم دون الـ 60 عاما.

وقال، خلال حديثه لقناة “العربية”، إن الوزارة حريصة على توفير الجرعة الثانية، مؤكدًا أنه سيتم تقديمها لهذه الفئات بمجرد توفير كميات كبيرة من اللقاح.

وأضاف أن كل الدول تتسابق لأخذ اللقاح المضاد للفيروس، لافتا إلى أن المملكة من أولى الدول التي حرصت على توفير لقاحات آمنة وفعالة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مجددًا تأكيده أنه جارٍ العمل على استكمال اللقاحات وتوفيرها للجميع.