“الشؤون الإسلامية” توزع مليون مصحف على جمعيات الدعوة والإرشاد بالمملكة

بلادي – الرياض:

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، توزيع مليون نسخة من المصاحف بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 10 لغات إلى 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمناطق المملكة، وذلك دعماً لأنشطتها وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على هذه اللفتة الكريمة.

وأشار آل الشيخ، إلى حرص القيادة الرشيدة على توزيع طبعات كتاب الله لمراكز الدعوة بالداخل ليكون معيناً لهم في دعم برامجهم الدعوية وتعليم الجاليات القرآن الكريم ونشر علومه، وتوعية الجاليات بالمملكة ونشر الوسطية والاعتدال القائمين على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح.