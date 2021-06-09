الأرصاد: “رياح الشمال” تنشط على هذه المناطق اعتباراً من الغد وحتى منتصف الأسبوع القادم

بلادي – الرياض:
قال المركز الوطني للأرصاد، إن الرياح المثيرة للغبار “رياح الشمال”، تنشط اعتبارا من غدٍ (الخميس) على المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض.
وأضاف المركز أن الحالة تنشط خلال ساعات النهار، مبينا أنها ستستمر إلى منتصف الأسبوع القادم، مع استمرار الطقس شديد الحرارة على المناطق المذكورة.
يشار إلى أن المركز توقع لحالة الطقس اليوم (الأربعاء) أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى مرتفعات المدينة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة المدينة، برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
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