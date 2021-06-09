نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الأضاحي في السعودية 1442 وطريقة حجز الأضحية إلكترونياً عبر جمعية البر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الأضاحي في السعودية 1442 ، يترقب جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض حلول عيد الأضحى المبارك والذي سيوافق يوم العاشر من شهر ذو الحجة 1442، عيد الأضحى المبارك هو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، وفيه يؤدي المسلمين فريضة الحج والوقوف بعرفات تعظيماً وتكريماً لشعائر الله سبحانه وتعالى، كما يسعى بعض المسلمين لذبح الأضاحي والتي تختلف حسب قدرة كل فرد مسلم، لذلك نختص في هذا المقال رصد أسعار الأضاحي في السعودية 1442 من البقر والأغنام والمواشي، حيث يختلف سعر الأضاحي من عام لأخر.

أسعار الأضاحي في السعودية 1442

ومع الظروف التي تمر بها البلاد ارتفعت أسعار الأضاحي في السعودية 1442 لهذا العام، ونركز خلال هذا المقال على رصد سعر الأضحية في السعودية 1442 وموعد عيد الأضحى المبارك في السعودية 1442 ، هذا وقع فعلت جمعية البر إمكانية حجز الأضحية بشكل إلكتروني سنتعرف على المزيد خلال السطور القادمة.

عيد الأضحى له أسماء أخرى مثل يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج، وتتميز أيام العيد بالصلوات وذكر الله والبهجة والسرور والعطاء والعطف على الفقراء، وسمى بذلك ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا.

أسعار الأضاحي في السعودية 1442

حددت جمعية البر في المنطقة الشرقية أسعار الأضاحي في السعودية 1442 ، وهو الأمر الذي يتم كل عام في المملكة، بهدف التيسير علي المواطنين ومنعا للغش والمزايدة عليهم من قبل التجار وجاءت سعر الأضاحي هذا العام كالتالي:

الأضاحي النعيمي: يصل السعر نحو 14900 ريال سعودي.

الأضاحي للسواكني: يصل سعر الأضحية إلي 1150 ريال سعودي.

الأضاحي للروماني: حددت الجمعية سعرها بـ 1080 ريال سعودي.

الأضاحي للبربري: يصل سعرها هذا العام نحو 855 ريال سعودي.

حجز الأضحية إلكترونياً

من خلال الدخول عبر موقع جمعية البر على الإنترنت يُمكنكم حجز الأضحية إلكترونياً، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث وفرت الجمعية رابط إلكتروني للحجز والتسجيل وإتباع الخطوات الخاصة.