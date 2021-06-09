التسجيل في منصة دعم ريف السعودي لتنمية الزراعة

نعرض لكم خطوات التسجيل في دعم ريف السعودي لتنمية الزراعة، وذلك من خلال النظام الإلكتروني، حيث اتجهت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نحو الرقمنة تحاول جاهدة إلى تحقيق التعامل الرقمي في مختلف المجالات الحياتية والعملية، وخاصة بعد اجتياح وباء كورونا لكافة أنحاء العالم مما جعل جميع الدول العربية منعًا للتجمعات أن تعمل على تطبيق النظام الرقمي، كما أن المملكة تسعى لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ حيث سيطرت المسار الإلكتروني على كافة مجالات الحياة داخل المملكة، وتعتبر منصة ريف أحد المنصات الإلكترونية السعودية التي لها دور في تقديم الخدمات الزراعية المختلفة، ويجب على جميع الأفراد العاملين في النظام الزراعي سرعة التوجيه وتسجل اسمك على المنصة من أجل الحصول على الدعم الريفي.

التسجيل في دعم ريف السعودي



يمكن لجميع المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الزراعي للتسجيل في دعم ريف من خلال إتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول على منصة ريف للدعم الزراعي

سجل الدخول من خلال إدخال اسمك وكلمة مرورك.

ادخل بياناتك كافة، مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

عليك التأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها على الرابط.

ادخل رقم هاتفك الجوال.

انتظر رسالة بها كود تحقيق، أدخله في مكانه المخصص.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ومنها سيتم تسجيل عضويتك على المنصة بمجرد الضغط على زر التسجيل.

ضوابط التسجيل في منصة ريف السعودية

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في الفرد حتى يتمكن من الحصول على دعم ريف الخاص بالمجال الزراعي، تلك البيانات هي كالتالي: