شروط وإجراءات الالتحاق بمراكز التأهيل الاجتماعي والشامل، دائمًا ما تقوم الحكومة السعودية بتقديم الدعم والإعانات اللازمة لجميع أبناء المجتمع السعودي، والذين يحتاجون إلى المساعدة سواء كان هؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الذين تعرضوا لإعاقات جسدية وبصرية ونفسية، وقللت من قدرتهم على العمل والإنتاج، كما تعمل وزارة العمل والتنمية على صرف المعونات الشهرية لأصحاب الإعاقات المختلفة بهدف مساعدتهم.

إجراءات الالتحاق بمراكز التأهيل الاجتماعي والشامل:

بعد أن يقوم المعاق من إتمام استكمال جميع المستندات المطلوبة وبعد التأكد من انطباق جميع شروط الإيواء عليه يتم اتخاذ عدد من الخطوات وهي:

أولاً: يقوم بتعبئة نماذج واستمارات الالتحاق والمتوفرة بالمركز.

ثانياً: يقوم بكتابة طلب تأهيل اجتماعي للمعاق بجهاز الحاسب الآلي وإعطائه رقم مستفيد خاص به؛

(خاص بالحالات التي تقدم طلب لأول مرة ولم يسبق شمولها بالإعانة المالية التي تصرفها الوزارة).

ثالثاً: يعمل المركز على رفع طلب ولي أمر المعاق إلى الإدارة العامة لرعاية المعاقين وتأهيلهم بالوزارة وهذا لأخذ موافقة صاحب الصلاحية على الالتحاق بالمركز.

رابعاً: وفي حالة عدم وجود مكان شاغر بالمركز للمعاق يتم تسجيله على قوائم الانتظار إلى حين توفر مكان شاغر له.

المستندات المطلوبة للالتحاق بمراكز التأهيل الاجتماعي والشامل:

صورة واضحة من هوية المعاق. أربع صور شخصية مقاس 4*6 للمعاق. تقرير طبي حديث موضحاً به أن المعاق خالي من الأمراض السارية والمعدية. طلب إلحاق بالمركز مقدم من ولي أمر المعاق.

ملحوظة: لا يحق للمعاق أن يجمع بين خدمة الإيواء بالمركز وبين صرف الإعانة المالية حيث يتم وقف الإعانة بعد حصوله على خدمة الإيواء.

شروط الحصول على الإعانات من التأهيل الشامل:

قامت وزارة العمل والتنمية بالإعلان عن عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الإعانات من التأهيل الشامل والتي تتمثل في: