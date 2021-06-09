التقديم بكلية الأمير سلطان العسكرية حملة الثانوية العامة للجنسين 1443

التقديم بكلية الأمير سلطان العسكرية ، لحملة الثانوية العامة، بالمملكة العربية السعودية، للجنسين، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وفق شروط التسجيل، المعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل، بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، هو ما زادت عليه عمليات البحث في الساعات الماضية وحتى الآن، لذا وفق ما تم الإعلان عنه فقد تم فتح باب التسجيل بالكلية من يوم أمس الإثنين الموافق 7 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 26 من شهر شوال للعام 1442هـ، وسوف يستمر باب التسجيل مفتوح، حتى يوم الجمعة القادم بمشيئة الله الموافق 11 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 30 من شهر شوال للعام 1442هـ، مع مراعاة عدم تجاوز امدة المحددة للتقديم، وإلا لم يلتفت للطلب المقدم،

التقديم بكلية الأمير سلطان العسكرية

إضافة لما سبق ذكره، فإن التخصصات المطلوبة في كلية الأمير سلطان العسكرية، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، بالنسبة للطلاب الذكور، فإن التخصصات المطلوبة العناية التنفسية، تخصص تقنية التخدير، أيضًا تخصص إدارة المعلومات الصحية، كذلك تخصص الحماية الطبية الطارئة، وأيضًا تخصص تقنية الأجهزة الطبية، علوم الإختبارات الإكلنيكية، وبالنسبة لتخصص الطالبات، تمريض، تقنية تخدير، مساعد طبيب أسنان، وأيضًا تخصصات علوم المختبرات الإكلينيكية، إدارة المعلومات الصحية، والعناية النفسية، والجدير بالعلم أيضًا أنه تم فتح باب القبول، والتسجيل بكلية الإمام عبد الرحمن، بالمملكة العربية السعودية تزامنًا مع الإعلان.

شروط التقديم في كلية الأمير سلطان للعام الجديد 1443

كذلك بالنسبة إلى الشروط الموضحة، للقبول في الكلية، لطلبة الثانوية العامة، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، نذكرها كالتالي:

أولًا أن يكون الطالب الراغب في الالتحاق بالكلية، حاصل على الثانوية العامة بمجموع 90%، قسم علوم طبيعية. كما يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. كذلك التقديم متاح للرجال والنساء. يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 23 وقت بدء العام الدراسي الجديد. كما يجب على اجتياز اختبار القدرات بنسبة 70%. كذلك لابد أن يجتاز المتقدم كافة الفحوصات الطبية. أن يكون تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة، بأقصى عدد 3 سنوات مضت. في النهاية الزام الطالب راغب الالتحاق بالكلية، بالموافقة على التعهد الخاص بالعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة، بعد التخرج.

رابط التقديم للعام الدراسي الجديد 1443هـ

في الختام لراغبي الالتحاق، والدراسة في كلية الأمير سلطان الصحية، اتباع الخطوات التالية: