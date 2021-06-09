مدير عام تعليم مكّة يعتمد حركة تنقلات القيادات المدرسية لـ 303 قائد وقائدة ووكيل ووكيلة

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دوت الخليج – مكة :
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي حركة تنقلات القيادات المدرسية لعدد 171 قائد ووكيل لمدارس البنين و 132 قائدة ووكيلة لمدارس البنات للعام الدراسي 1443 هـ والذين سيُباشرون مهام أعمالهم مع مطلع العام القادم .
وقال المدير العام أن حركة التنقلات للقيادات المدرسية بُنيت على الشفافية والوضوح والمصداقية وروعي فيها المصلحة التعليمية ؛ موضحاً أن عملية التدوير في التنقلات مطلب يؤدي إلى الإثراء الوظيفي وتبادل الخبرات وتجدد البيئة ويكون في الوقت نفسه محفزاً ودافعاً للقادة .
وأوضح الدكتور الزائدي أن حركة التنقلات اُعتمدت وفق آلية محددة وموضحة روعي فيها الخصوصية والظروف والرغبات قدر الإمكان متمنياً أن تُحقق الحركة الأهداف المرجوة في جعل العملية التعليمة أكثر حيوية وأكثر انتاجية والذي سينعكس بلاشك على نواتج التعلم .
ووجه المدير العام رسالته التربوية لكل القادة والقائدات والذين شملتهم حركة التنقلات بأن يكونوا عند حُسن الظن وكامل المسؤولية وأن يكونوا فعلاً قادة تغيير وانتاج وممارسات مختلفة ذات قيمة نوعية تُضاف للعملية التعليمة ؛ موجهاً شكره لمن اُنهي تكليفه من القادة والقادات المدرسية داعياً الله لهم بالتوفيق .
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