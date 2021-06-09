ويتسلّم نسخة من عمل ” مذكراتي بين أروقة المحجر الصحي ” خلال جائحة كورونا دوت الخليج – بندري شبيلي استقبل صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان الإمارة الأستاذة عالية الغامدي من منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والدكتور مازن العصيل أحد متطوعي المحاجر الصحية خلال جائحة كورونا ، وأشاد سموّه الكريم بالدور الكبير الذي يقوم عليه أبناء وبنات المملكة للتصدي لهذا الوباء ، كما اطلّع سموّه على نسخة من عمل مذكراتي بين أروقة المحجر الصحي والذي يعكس الدور الكبير والبارز للمملكة العربية السعودية للتصدي لهذه الجائحة منذ بدايتها .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير المنطقة الشرقية يستقبل الدكتور مازن العصيل والأستاذة عالية الغامدي أحد متطوعي المحاجر الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.