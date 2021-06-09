رابط دخول ايجار ejar.sa والاستعلام عن حالة معاملة

تسجيل دخول ايجار اصبح في مفضلة البحث على العديد من مستفيدي منصة ايجار السعودية، ونظرًا للعديد من المميزات التي يقدمها الموقع الإلكتروني إيجار نجد كثيرا من الناس يبحثون حول طريقة تسجل دخول ايجار والاستعلام عن حالة معاملة، ولذلك سنقدم لكم كيفية التسجيل في موقع إيجار خلال هذه المقالة، حيث تعتبر منصة إيجار منصة إلكترونية تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، كذلك حفظ حقوق كافة الأطراف في عقد الإيجار سواء للمستأجر أو المؤجر أو الوسيط العقاري داخل المملكة العربية السعودية.

ايجار

تساعد منصة ايجار في تقديم العديد من الحلول بصورة إلكترونية تعمل من أجل تطوير القطاع الخاص بالإيجار العقاري، كما تسعي لتحقيق كافة احتياجات المستأجر، ومن خلال هذه الخدمة المقدمة من المملكة العربية السعودية يصبح بإمكان أي شخص مستأجر أن يقوم بالاستعلام عن عقود الإيجار بسهولة عن طريق الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة السكان، واتباع الخطوات المطلوبة وتدوينها بصورة صحيحة، وبالتالي الدخول على الخدمات التي يقدمها الموقع، وفيما يلي خطوات التسجيل والاستعلام عن عقد إيجار.

رابط دخول ايجار

في البداية يجب الدخول على موقع ايجار ومتابعة الخطوات.

ثم الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الدخول على أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب في منصة إيجار.

كتابة رقم الطلب بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية.

سيطلب منك تدوين تاريخ الميلاد، فيجب كتابته بصورة صحيحة.

كتابة رمز التحقق المرئي الخاص بك.

وأخيرا قم بالدخول على عرض وستفتح معك نافذة جديدة بها بيانات الاستعلام عن عقود الإيجار.

كيفية التسجيل في منصة إيجار

يمكنك تسجيل الدخول في برنامج إيجار من أجل الاستفادة من كل الخدمات التي يقدمها الموقع لكافة المواطنين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا إلى الموقع الرسمي لشبكة إيجار من الرابط الموضح اعلاه.

ستفتح معك صفحة قم بالدخول على أيقونة تبويب دخول الموجودة في الصفحة.

ثم على أيقونة الدخول سيتم توجيهك إلى صفحة التسجيل مباشرة.

ستفتح لك نافذة قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور داخل الخانات المخصصة لذلك داخل هذه النافذة أو الصفحة.

بعد ذلك قم بالدخول على أيقونة تسجيل الدخول، وانتظر قليلا.

هكذا تكون قد أتممت التسجيل في ايجار بنجاح وأصبح بإمكانك الاستفادة من خدمات موقع ايجار وبتدوين وكتابة البيانات السابقة واتباع الخطوات بصورة صحيحة ستتمكن من التسجيل بصورة صحيحة ودقيقة ومن ثم يصبح بإمكانك الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها الموقع.