رابط حجز دخول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومسح الرمز QR بالتفصيل

حجز دخول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ةنوضح بالتفصيل، حيث تعتبر مدينة الملك عبدالله من المدن المميزة في المملكة العربية السعودية، فهذه المدينة تقع على ساحل البحر الأحمر، ويبحث الكثيرون عن طريقة حجز دخول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتقع هذه المدينة على بعد 100 كيلو متر من شمال جدة، وتبعد في حدود ساعة وعشرين دقيقة من مدينة مكة، وثلاث ساعات عن المدينة المنورة بالسيارة، وساعة بالطائرة عن عواصم الشرق الأوسط، وبلغت التكلفة للمدينة حوالي 207 مليار ريال سعودي، واليكم كيفية حجز دخول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتقوم شركة إعمار العقارية ببناء المشروع.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

قامت شركة إعمار -وهي من أكبر الشركات العقارية في العالم- ببناء مدينة الملك عبدالله.

تعتبر المدينة من أفضل 10 وجهات استثمارية تنافسية في العالم.

انتهت المدينة بالكامل في عام 2020.

تهدف المدينة إلى تنويع الاقتصاد القائم على النفط في البلاد من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.

تسعى المدينة أيضًا إلى خلق ما يصل إلى مليون فرصة عمل.

تم بناؤها جنبًا إلى جنب مع 4 مدن جديدة في المملكة العربية السعودية؛ للسيطرة على الامتداد والازدحام في المدن القائمة.

تنقسم المدينة إلى 6 مكونات رئيسية وهم:

المنطقة الصناعية.

الميناء البحري.

المنطقة التعليمية.

المناطق السكنية.

المنتجع البحري.

منطقة الأعمال المركزية.

يتواجد بالمناطق سكنية عدد 260000 شقة و56000 فيلا.

تم تقسيمها إلى مناطق سكنية وتجارية وترفيهية.

تم استخدام الحدائق والمساحات الخضراء على نطاق واسع.

تتميز كل منطقة بتوافر جميع وسائل الراحة سواء العامة أو الخاصة مثل (المساجد والمتاجر والأماكن الترفيهية).

سوف تصبح المدينة واجهة سياحية تجذب السياح المحليين والدوليين، وستشمل فنادق ومراكز للتسوق وأماكن ترفيهية، ويتواجد بها ملعب غولف يتكون من 18 حفرة.

أيضًا توجد منطقة تعليمية؛ للرفع من مستوى التعليم في المملكة في مجال التكنولوجيا، وتتكون الجامعه من حرم جامعي يستوعب في حدود 18000 ألف طالب و7500 أعضاء هيئة تدريس وموظفين.

ستصبح من أكبر المدن في المجال الاقتصادي في المملكة العربية والشرق الأوسط.

رابط حجز دخول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

لكي تتمكن من الحجز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عليك أن تقوم ببعض الخوات السهلة كالتالي: