نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخول لموقع أمازون السعودي باللغة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدخول لموقع أمازون السعودي، أعلنت شركة أمازون منذ مدة عن امتلاكها لموقع سوق دوت كوم الذي يعتبر واحد من أكبر الأسواق الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم شن حملة بيوم 17 يونيو القادم في جميع دول العالم لإطلاق سوق أمازون السعودية الجديد، وأوضحت الشركة رابط الاشتراك في الموقع وهو موقع سوق التجارية الإلكترونية.

موقع أمازون في السعودية

أوضح نائب رئيس أمازون بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن النسخة الجديدة من موقع أمازون النسخة العربية السعودية، هي خطوة كبيرة وهامة حيث يتمنى أن يتم الوصول لتعاون كبير بين كلا المنطقتين، وتسعى الشركة لتحقيق وتوفير جميع احتياجات العملاء من باعة وتجار وأشخاص مشترين من خلال توفير المنتجات العالمية والشهيرة والمحلية بالإضافة لتوفيرها بأسعار تتناسب مع المنطقة السعودية العربية.

التسجيل في موقع أمازون بالسعودية

لمن يرغب في إنشاء حساب في موقع سوق أمازون السعودي:

الرابط التالي هو رابط سوق أمازون الرسمي يتم الضغط عليه https://www.amazon.sa/.

بعدها اختيار أمازون الخاص بك من أعلى الشاشة.

ليتم بعدها التوجه للصفحة الخاصة بالتسجيل، وعليك أن تدخل بريدك الإلكتروني وكلمة سر للتسجيل أو بإنشاء حساب جديد.

الانتظار لحين وصول رسالة التحقق على الهاتف والضغط على استمرار.

وبهذا يتم إنشاء حساب على أمازون بنجاح، ويمكنك البدء في إضافة بطاقات الائتمان الخاصة بك وطرق الدفع المناسبة لك.

طريقة الشراء من موقع أمازون

ونوضح لكم كيفية الشراء من موقع أمازون التجاري:

فتح موقع أمازون والتسجيل به والتوجه لفئة السلع والمنتجات.

تحديد السلع المراد شرائها وإضافتها لعربة التسوق.

بعد ذلك إتمام عملية الشراء بطريقة الدفع المحددة.

ومن ثم تحديد العنوان والمنطقة المتواجد بها والضغط على طلب.

والانتظار لحين وصول الطلب إليك.

خدمات موقع أمازون

بعد توفير موقع أمازون باللغة العربية الرسمي بالسعودية تم إتاحة حوالي 34 فئة متنوعة بالموقع كل منها يقدم خدمات مميزة به منها: