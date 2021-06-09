نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم حساب المواطن الدفعة 43 دورة يونيو 2021 استعلم عن نتائج الأهلية عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد صدور نتائج الأهلية لدعم حساب المواطن للدفعة 43، والمقرر صرفها في شهر يونيو 2021، بدأ البحث يتزايد خلال الساعات الأخيرة، لمعرفة موعد صرف الدفعة وإيداع مبلغ الدعم، هذا وقد قام الحساب الرسمي لدعم حساب المواطن بالإعلان على تويتر، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الجديدة، وحددت الرابط الإلكتروني “ca.vov.sa” للاستعلام عنها، نظراً لكون هذا الدعم من أهم الأنظمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين الأقل دخلاً والمتأثرين بالتحديثات الاقتصادية التي تتم منذ 2017 وحتي الآن، ضمن رؤية 2030 لتطوير وتحديث المملكة في كافة المجالات ورفع مستوي المعيشة للمواطنين، وخلال السطور التالية نوضح لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الأهلية.

وقد اقترب الموعد المقرر لصرف الدفعة الجديدة رقم 43 دورة يونيو 2021، وبدأ البحث في الزيادة لمعرفة قيمة الدعم الذي سيتم صرفه، خاصة مع التطورات التي تحدث شهرياً في أسعار البنزين في السعودية، وتأثير ذالك على أسعار مختلف الخدمات والسلع، فهل سيتم زيادة قيمة الدعم هذا الشهر أم سيتم تطبيق المعدل المتبع شهرياً.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية لدعم حساب المواطن الدفعة 43

الدخول على الرابط الإلكتروني “ca.gov.sa“.

الدخول على نتائج الأهلية.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 43

من المقرر أن يتم صرف دفعات الدعم بصفة شهرية، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، على أن في حالة توافق هذا اليوم مع عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم الإعلان عن موعد آخر للصرف بأن يكون يوم قبل أو بعد اليوم المحدد شهرياً، وبالنسبة لموعد صرف الدفعة 43 دورة يونيو 2021، سيكون موعد صرفها يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021.

تحديث البيانات للمستفيدين

نوه برنامج الدعم على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين الأصليين والتابعين، حيث أنه يتم مراجعة البيانات بصفة مستمرة مع الجهات ذات الصلة، وفي حالة مخالفة هذه البيانات للحقيقة يتم إيقاف الدعم، وقد أوضح البرنامج خطوات إرفاق المستندات لتحديث البيانات ونوضحها فيما يلي.

خطوات إرفاق المستندات