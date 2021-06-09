حساب المواطن الدفعة 43 إيداع الدعم خلال ساعات وخطوات الاستعلام وإضافة تابع عبر ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 43، من الموضوعات التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة، ويتزايد البحث مع قُرب موعد صرف الدفعة الجديدة، فنحن اليوم نعرض عليكم موعد صرف الدفعة 43 من دعم حساب المواطن، والرابط المخصص للاستعلام وإضافة تابع، حيث صدرت نتائج الأهلية للدفعة 43، مع نهاية شهر مايو 2021، ونظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها الدعم لدي المواطن السعودي، فأننا نتابع أول بأول آخر أخباره وما يستجد من قراراته بشأنه، فبعد غلق التسجيل لمستفيدين أصليين جُداد مع نهاية الدفعة 28 دورة مارس 2020، ويتساءل العديد من المواطنين السعوديين، عن طريقة إضافة تابع إذا تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية، وسوف نوضح ذلك لكم خلال السطور التالية.

موعد صرف الدفعة 43 من الدعم

من المقرر أن يتم صرف دفعات دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب المتبع من وقت إقراره في 2017، على أنه في حالة توافق هذا اليوم مع يوم إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، يتم تقديمه أو تأخيره يوم عن موعد الصرف المحدد شهرياً، وبالنسبة للدفعة 43 دورة يونيو 2021، من المقرر صرفها يوم الخميس الموافق 10/6/2021، لمن صدرت لهم نتائج الأهلية.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 43

الدخول عبر الموقع الرسمي “ca.gov.sa“.

خطوات إضافة تابع في دعم حساب المواطن

الدخول على موقع الدعم “ca.gov.sa”.

الدخول على تفاصيل الطلب.

الضغط على بيانات التابعين.

ثم إضافة التابعين.

ثم الضغط على إضافة وحفظ.

شروط الأهلية لدعم حساب المواطن