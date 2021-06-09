نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس موعد إيداع الدفعة 43 من برنامج حساب المواطن لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخميس موعد إيداع الدفعة 43 من برنامج حساب المواطن لعام 2021، حسب ما تم تغريده يوم السبت الماضي الموافق السادس من شهر يونيو الجاري، أنه متبقي 4 أيام على إيداع الدفعة 43 المخصصة للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، وبناءً على تلك التغريدة فأن غداً الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو الحالي هو موعد إيداع الدفعة 43 من حساب المواطن، حيثُ يتم صرف الدفعة بداية من صباح يوم الخميس حتى نهاية اليوم، كما صدر في 30 مايو الماضي نتائج أهلية الدفعة 43 وأعلن أنه من الممكن الاستعلام عن نتيجة الأهلية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الأتي https://ca.gov.sa.

الإعتراض على مبلغ الدعم المستحق من حساب المواطن

كما ذكرنا سالفاً أنه بعد مرور أقل من 24 ساعة سوف يتم إيداع الدفعة 43 من حساب المواطن، وبعدها سوف يفتح حساب المواطن باب تلقي الشكاوى والاعتراضات على المبلغ المستحق، ولقد عدد البرنامج أساليب تقدم الشكاوى فمنها الأتي :

عن طريق بوابة البرنامج الإلكترونية

وأيضاً خدمة صوتك مسموع

وكذلك عن طريق الرقم المخصص لتلقي الشكاوى وهو 11992.

خطوات تقديم طلب اعتراض على المبلغ المستحق

زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اختيار أيقونة تلقى الشكاوي

تعبئة البيانات

تقديم نوع الشكوى بشكل منجز الضغط على إرسال.

كيفية الاستعلام عن دفعات حساب المواطن

يمكن لجميع مستفيدي البرنامج إتباع القليل من الخطوات للاستعلام عن موعد استلام الدفعات وكل ما يخص الدفعات، فعليه زيارة الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وتسجيل الدخول والنقر على أيقونة تقارير الدفعات، ثم اختيار رقم الدفعة ليظهر لك النتيجة.

الضوابط الجديدة التي وضعها حساب المواطن

تعليق استقبال طلبات جديدة للاستفادة من برنامج حساب مواطن وذلك منذ الدورة 28 في العام الماضي 2020

يلزم على الأفراد المستقلين إثبات استقلالية المسكن كشرط أساسي لاستمرارية الحصول على الدعم

وضع حد أقصى للاستحقاق من الدعم.

وتلك الضوابط الجديدة تم تأكيدها بجانب مجموعة من الشروط الرئيسية اللازمة للحصول على الدعم وهي أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومن ساكني المملكة العربية بشكل مستديم، وأيضاً من حاملي بطاقات التنقل.