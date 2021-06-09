تسجيل وظائف وزارة الصحة systems.moh.gov.sa بالسعودية لموسم الحج 1442

تسجيل وظائف وزارة الصحة systems.moh.gov.sa لموسم الحج الجديد في ذي الحجة 1442 حيث قامت وزارة الصحة بالمملكة بفتح باب التسجيل للأطباء والكوادر الصحية للاستعداد لقدوم ضيوف الرحمن بالوقت القريب بعد تنظيم وزارة الحج والعمرة اعداد القادمين للمملكة في حج 1442 بين جميع دول العالم، ويأتي ضمن الإجراءات الخاصة باستعداد المملكة.

تصريحات وزارة الصحة السعودية

وقد كان موسم الحج متوقفا بسبب انتشار فيروس كرونا وقامت المملكة بإتاحة زيارة بيت الله الحرام فقط لحجاج الداخل مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتم التنسيق التام بن وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة مع وزارة الصحة بالمملكة ليتم السيطرة بشكل افضل على الفيروس وتم السماح بفتح باب الحج من جميع البلدات وفق عدد من الشروط الهامة:

لابد أن يكون القادم إلى المملكة ممن حصل على لقاح كرونا بالجرعتين.

كما يكون من الهام أن تكون الجرعة الثانية تم أخذها والتعافي التام منها.

ومن الهام أن يتم عمل فحص كرونا قبل القدوم بوقت قليل للتأكد من عدم حمل الفيروس.

لابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء الحج والالتزام بقوانين المملكة.

تسجيل وظائف صحية لموسم الحج 1442

قامت لجنة القوى الزائرة بالإعلان عن الحاجة إلى تسجيل كوادر طبية متنوعة خاصة للاهتمام بضيوف الرحمن في الموسم الجديد للحج، حيث يتم التعاقد معهم بشكل مؤقت للعمل بالمنشآت الطبية بمناطق الحج، وذلك وفق الأليات والشروط الخاصة بالقبول والتسجيل وأيضا التخصصات العادية وبعض التخصصات النادرة لاستكمال جميع التخصصات.

خطوات تسجيل وظائف وزارة الصحة systems.moh.gov.sa

يتم الدخول المباشر على رابط تسجيل وزارة الصحة بالمملكة. يقوم المستخدم بتحديد نوع العقد. يتم إدخال رقم الموظف. ثم يقوم بكتابة رقم الهوية ثم يقوم بتسجيل الدخول. يقوم باتباع خطوات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة. يتم استلام إشعار بعد خمسة أيام بالتأكد من الوثائق وإتمام التسجيل.

التخصصات المطلوبة في موسم الحج 1442

بدا التقديم الاثنين 6 يونيو ويتم استمرار التسجيل لحين الانتهاء من التخصصات المطلوبة، ويتم طلب عدد من التخصصات التي يستفيد منها الحجيج في الموسم، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما تقوم الوزارة بطلب عدد من التخصصات النادرة وتكون كالتالي: