“استئناف تبوك” تؤيد حكم براءة مسؤولين حكوميين من تهمة التفريط بالمال العام

بلادي – الرياض:
أكدت مصادر أن محكمة الاستئناف في منطقة تبوك أيدت، اليوم (الأربعاء)، حكم المحكمة الجزائية الذي يقضي بعدم إدانة اثنين من المسؤولين في إحدى الجهات الحكومية في المنطقة.
وأفادت المصادر وفقاً لموقع “أخبار 24” بأن النيابة العامة قد أحالت في وقتٍ سابق اثنين من المسؤولين في إحدى الدوائر الحكومية إلى المحكمة الجزائية بتهمة التفريط في المال العام.
وبينت أن المحكمة الجزائية في منطقة تبوك قضت بعدم ثبوت التهمة والحكم ببراءة المتهمين، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم اليوم بعدم إدانتهما.
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