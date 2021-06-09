نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير المنطقة

بلادي – الرياض:
أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز، في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.
وقدّم الأمير العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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