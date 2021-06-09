وزير الداخلية يعلق على تنفيذ حد الحرابة في الداعشي الذي قتـل رجل الأمن هادي القحطاني

بلادي – الرياض:

علق وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على تنفيذ حد الحرابة في داعشي قتـل رجل أمن أثناء أدائه صلاة الفجر.

ونشر وزير الداخلية صورة للشهيد المغدور معلقا عليها قائلا “تم القصاص.. الله يرحمك يا بطل”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة، ويُدعى وليد سامي الزهيري “مصري الجنسية”، بتهمة قتـل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى في محافظة جدة.