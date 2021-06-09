خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

بلادي – الرياض:

تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث رحب الأمير بوزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.