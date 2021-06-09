“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، إعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق، وذلك بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 123 يوماً وصل إلى 1.5 ألف مسجد في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وكانت الوزارة أعادت افتتاح 11 مسجدًا أمس (الثلاثاء)، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.