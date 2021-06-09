بلادي – الرياض:
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، إعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق، وذلك بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وأوضحت أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 123 يوماً وصل إلى 1.5 ألف مسجد في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وكانت الوزارة أعادت افتتاح 11 مسجدًا أمس (الثلاثاء)، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.