“السديس” يوجه باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد

بلادي – الرياض:
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض؛ أصلي واحتياطي، وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد.
وشدد على ضرورة تنفيذ الإجراء على وجه السرعة وعدم التأخير، وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين، بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين.
وكان السديس قرر، اليوم (الأربعاء)، إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما، نظرا للقصور في العمل، وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.
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