هل رواتب ومراتب الموظفين ستتغير في نظام التحول والتخصيص؟ .. وكيل “الموارد البشرية” يجيب

بلادي – الرياض:

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأنظمة واللوائح، عادل اليوسف، أن مراتب الموظفين الحكوميين لن تختلف بعد الخصخصة والتحول.

وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، أنه ستكون هناك ضوابط ومعايير يتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الوزارة حول آلية تقييم الموظفين بعد التحول أو التخصيص.

وأضاف أن الموظف الذي يجتاز المعايير ويكون مناسبا للجهاز الجديد وخدمته أكثر من 25 سنة، سيُمنح خيار التقاعد المبكر ويبدأ عقدا جديدا، أو يضم خدماته للاستفادة منها عند الإحالة للتقاعد بالسن النظامية.

وبيّن أن راتب الموظف سيكون ثابتاً لمدة عامين بعد انتقاله إلى جهة العمل الجديدة، ومن ثم يمكن تخفيضه أو زيادته حسب تقييم عمله.

وكشف أن من حق رب العمل إنهاء خدمة الموظف بعد العامين إذا رأى عدم جدوى استمراره، مع إتاحة الفرصة له للتظلم ضد القرار أمام الجهات المختصة.