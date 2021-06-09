نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة قيمة الدعم المستحق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن، أعلن عبر موقعه الرسمي على موقع تويتر من خلال خدمة المستفيدين عن موعد نزول الدعم في حسابات المستفيدين، مؤكد على أنه سوف يتم إيداع مبلغ الدعم المستحق من البرنامج في حسابات المستفيدين في موعده الرسمي وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وطالب البرنامج كافة المستفيدين الاستعلام عن مبلغ الدعم المستحق لهم والأهلية حيث تم إصدار نتيجة الأهلية. في حساب المواطن منذ أيام قليلة.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية وكيفية معرفة قيمة الدعم المستحق:-

ناشد حساب خدمة المستفيدين. كافة المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن. التحقق من نتيجة الأهلية وذلك عبر إتباع الخطوات البسيطة الآتية:-

1- الدخول على الموقع الالكتروني لبرنامج حساب المواطن.

2- الاستعلام عن نتيجة الأهلية عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية.

3- يجب التحقق من نتيجة الاهلية وفي حالة الاستبعاد من البرنامج، فمن الضروري القيام بتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية وفقاً لما هو متبع خلال المدة القانونية، حيث أنه في حالة عدم تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال المدة القانونية سيتم الاستبعاد من البرنامج وبشكل نهائي وهو ما يشكل خسارة كبيرة للمستفيد والتابعين له، حيث أن عملية تسجيل طلب جديد في البرنامج متوقفة منذ الدفعة 28. ويقوم البرنامج حالياً بدراسة الضوابط الخاصة بالبرنامج.

ولمعرفة قيمة الدعم المستحق لهم عن الدفعة الجديدة والتي ستصدر في غضون فترة زمنية قصيرة. يتم الدخول على الحاسبة التقديرية التابعة للبرنامج. حيث ستعرض الحاسبة التقديرية المبلغ المستحق للمواطن.

من جهة أخري فقد أعلن حساب المواطن بأن قيمة الدعم تختلف من مستفيد لأخر وفقاً لعدد أفراد الاسرة وأيضاً الدخل الاجمالي للمستفيد الرئيسي للأسرة وعدد التابعين له، وأيضاً أعمار هؤلاء التابعين له، ولهذا يكون هناك اختلاف في قيمة الدعم المستحق.