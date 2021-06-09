نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ورابط التقديم والتخصصات في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزاداد محركات البحث في جوجل في الفترة الأخيرة عن شروط القبول بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، حيث فتحت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية باب القبول في الكلية لخريجي الثانوية العامة، في برنامج الدراسة لمرحلة البكالريوس والمنتهي بالتوظيف للعام 1443، وأوضحت كلية الأمير سلطان العسكرية في مدينة الظهران والتابعة للقوات المسلحة السعودية، بالإضافة إلى نسبة القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية وشروط التقديم للذكور والإناث، ويجب أن تتوافر فيه الشروط اللازمة، بالإضافة إلى تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، لذلك إذا كنت ترغب في الالتحاق بالكلية يجب عليك سرعة التقديم قبل انتهاء الموعد المحدد.

شروط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية:

وأوضحت الكلية التابعة للقوات المسلحة شروط قبول الطلاب والطالبات وجاءت كالتالي:

أن يكون سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويمكن استثناء المنشأ لمن عاشوا خارج البلاد مع والديهم في وظائف لخدمة البلاد. الحصول على شهادة الثانوية (علوم طبيعية) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن (90%). ألا تزيد مدة حصول المتقدم على الثانوية على آخر سنوات (1440/1439،1441/1440،1442/1441). وستكون الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي. ألا يزيد عمر المتقدم على 23 عام عند تقديم الطلب. اجتياز الفحص الطبي المعتمد للكلية، وينبغي أن يتمتع بصحة جيدة، وأن يكون جسده خالياَ من الأمراض، وضرورة اجتياز الطالب كافة الاختبارات المقدمة له، بالإضافة إلى اجتياز اختبار المقابلة الشخصية. أن يتمتع بسمعة طيبة، وحسن السير والسلوك بين الناس، وعدم وجود في سجله الجنائي أي حكم قضائي يتعلق بقضايا مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد سبق للمتقدم فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من أي كلية أخرى. لا يجوز تغيير التخصص للمقبولات في التمريض.

المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية العسكرية:

حيث أشارت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية إلى ضرورة إرفاق عدد من الأوراق والمستندات الخاصة بالطالب المتقدم للكلية، وأهم هذه الأوراق هي:

إرفاق المستند الأصلي لشهادة الثانوية العامة على أن تكون مصدقة من وزارة التعليم. بالإضافة إلى إحضار صورتين واضحين طبق الأصل منها. ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، على أن تكون سارية المفعول وغير منتهية عند التقديم. إرفاق نتيجة التحصيل العلمي والدراسي، وألا يقل عن نحو 90%. فضلاً عن إرفاق شهادة درجات اختبار القدرات العامة، والتي تم اجتيازها من قبل.

التخصصات المتاحة للطلاب والطالبات بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية:

وذكرت كلية الأمير سلطان أن التخصصات المتاحة للطلبة والطالبات:

تخصصات للطالبات كالتالي: التمريض، وتقنية التخدير، والعناية التنفسية، وعلوم المختبرات الاكلنيكية، وإدارة المعلومات الصحية، ومساعد طبيب أسنان.

أما التخصصات المتاحة للطلاب فهي كالتالي: العناية التنفسية، والخدمات الطبية الطارئة، وإدارة المعلومات الصحية، وعلوم المختبرات الإكلنيكية، وتقنية الأجهزة الطبية، وتقنية التخدير.

موعد ورابط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية:

ومن الجدير بالذكر أن كلية الأمير سلطان تبدأ في استقبال طلبات التقديم من يوم الاثنين الموافق 26 شوال 1442 ، علماً بأن التقديم يستمر لمدة خمسة أيام على أن يكون أخر يوم للقبول يوم الجمعة 7 ذو القعدة، كما أكدت الالتزام بالشروط المحددة للقبول للنساء والرجال، موضحة التخصصات المتاحة للقبول في الكلية للعام الدراسي المقبل 1443، وأن التقديم للكلية إلكترونياً من خلال تعبئة استمارة طلب الالتحاق على موقع الكلية على الرابط الالكتروني لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية. فعلى الطلاب الراغبين للتقدم من خلال الرابط، بدلاً من الذهاب إلى الكلية نفسها، وتوفيراَ للوقت والمجهود، فيجب على الطالب المتقدم تسجيل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح. بعد ذلك يجب الدخول على الاستمارة الإلكترونية، والقيام بملء البيانات المطلوبة بها، ثم التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. اضغط على خانة “تأكيد صحة البيانات”. اضغط على خانة “تسجيل الطلب”، ثم قم بطباعته. يجب على المتقدم طباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب من أجل الاستعلام به عند مراجعة طلبه مرة أخرى.