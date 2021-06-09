نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن الدفعة 43 بعد الحصول على شهادة القمة العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليلة استعلام حساب المواطن الدفعة 43 من دفعات الدعم التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين بعد قليل، لأحد أكبر برامج الدعم الحكومي للمواطنين، عقب القيام بإجراءات وإصلاحات اقتصادية منذ عام 2017، ليصل الدعم المقدم لتحفيف تلك الآثار غلى الدفعة رقم 43 والتي ستوافق شهر يونيو من عام 2021، مع استمرار وقف التسجيل في حساب المواطن لمراجعة السياسات واتخذا إجراءات جديدة في الفترة القادمة، وها قد مر قرابة الثلاث أعوام ونصف على انطلاق البرنامج.

موعد إيداع حساب المواطن والصرف

أعلن موقع برنامج حساب المواطن الرسمي عن إيداع الدفعة رقم 43 في الموعد الرسمي الشهري، والمقرر له اليوم العاشر من شهر يونيو 2021، وعقب انتصاف ليل الخميس، يمكن للمستفيدين من أرباب الأسر والأفراد المستقلين الاستعلام عن إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية، وتستمر العملية طوال اليوم وحتى الانتهاء الإدراع بشكل رسمي لكل المستفيدين من اجتازوا فحص نتائج الأهلية التي صدرت نهاية شهر مايو الماضي.

شهادة القمة العالمية حساب المواطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن حصول البرنامج على خامس شهادة منذ انطلاقه، وهي شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابع إلى الأمم المتحدة، وكان ذلك عقب صدور نتائج الأهلية للدورة 43 ودعوة المستفيدين إلى التحقق من نتائج الأهلية والاستحقاق.

رابط استعلام حساب المواطن

قبل ساعات قليلة من صرف بدل حساب المواطن باستطاعتكم الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، والإطلاع على أهليه أحقية الحصول على البدل، بعدها وبشكل تقريبي، يمكن استخدام حسابة حساب المواطن التقديرية، وحساب قيمة البدل المقرر إيداعه الليلية في الحساب المصرفي، لحين نزول الدعم والمقارنة.