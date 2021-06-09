حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في مناطق المملكة

بلادي – الرياض: توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس)، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. كما توقع تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة نجران برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.

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