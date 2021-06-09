نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء السفر مكتوب كامل كتابه واضحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء السفر مكتوب للمسافر عن طريق الطائرة أو السيارة أو السفينة هو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يستودع أهله وأصحابه عند السفر، فيما يلي نعرض عليكم دعاء المسافر مكتوب عند ركوب وسيلة السفر كما ورد عن النبي في صحيح مسلم، وماذا يقول المسافر عندما يودع أهله وأصحابه، كذلك دعاء المسافر لأهل بيته لنفسه للمقيم.

نعرض عليكم ادعية للسفر كان النبي يرددها وقت الخروج للسفر، دعاء السفر الصحيح وقت ركوب الدابة عن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان إذا ركب بعيره كبر ثلاثا وقال؛

سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

فضل أدعية المسافرين مكتوبة

يبحث المسلم قبل السفر عن فضل دعاء السفر كامل ممن يهتمون عن العمل الصالح الخالص لوجه الله، راغبين في سفرهم البر والتقوى. ومن خلال القرآن والسنة النبوية يجب على المسافرين الدعاء “نسألك الخير في سفرنا هذا، ونعوذ بك من شره”. عند الركوب والسفر بالطائرة أو بالسيارة يذكر المسافر الله كثيرا ويدعوه لنيل الخير. ومن فضل دعاء المسافر ما يلي:

الحفظ والحماية من المولى عز وجل من سوء المنقلب.

تحمل المشقة أثناء السفر وعناء الطريق.

شكر الله على أنه سخر لنا وسيلة السفر.

ترديد ذكر أدعية السنة النبوية أثناء السفر.

الاستعاذة من سوء المنقلب وكآبة المنظر.

دعاء السفر مكتوب

ورد في صحيح مسلم أن نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كان يكبر الله ثلاثا ويذكر الدعاء التالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر؛

“سُبْحانَ الَّذِي سخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكآبةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المالِ والأهلِ وَالوَلَدِ”.

وبعد الرجوع من السفر يذكر نفس الدعاء السابق قائلا في نهايته؛ “آيِبونَ، تَائِبونَ، عَابِدُون لِرَبِّنَا، حَامِدُونَ”. بعد التعرف على دعاء السفر مكتوب كتابه واضحه نعرض عليكم دعاء المسافر مكتوب بالصور.

دعاء المسافر مكتوب كتابه واضحه صور

دعاء السفر للمقيم

دعاء المقيم للمسافر من الأدعية المستجابة عند الله عز وجل، فإن المسافر هو وديعة الله حتى يعود من سفره، وعند الدعاء للمسافر من الأهل والجيران والأقارب يستحب دعوة رسول الله حينما كان يودع اهل بيته “أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك”.

وكان عليه الصلاه والسلام إذا استودع الجيش يقول لهم: “استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم”.

دعاء السفر للحبيب قصير

دعاء الأحبة من أكثر الأدعية المستجابة ومن المحبب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء للمسافر من الأحباب بالدعاء “أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه”.

دعاء السفر للزوج

من المستحب دعاء السفر للزوج من زوجته حتى يرضى الله عز وجل عنها وعن السفر للزوج، خاصة إذا كان سفر الزوج للعمل، دعاء السفر للعمل للزوج كما ورد في السنة النبوية عن النبي هو: