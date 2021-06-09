تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين والمتقاعدين يصل الي 50 الف ريال

بنك الراجحي من أفضل وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم خدمات بنكية ومصرفية متعددة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بدون كفيل، لمساعدتهم والوقوف الي جانبهم في إقامة المشروعات الصغيرة، ويتميز قروض بنك الراجحي أنها قروض إسلامية خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية، ويصل التمويل الي 50 ألف ريال بشروط ميسرة يحددها البنك، فعليك الاتصال بخدمة العملاء للاستفسار عن القرض ومعرفة جميع التفاصيل.

شروط الحصول علي قرض بنك الراجحي بدون كفيل

يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية قروض شخصية بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، فيجب علي المتقدم لقرض بنك الراجحي أن يتعرف علي الشروط التي يحددها البنك لكي يحصل علي القرض، والشروط كالتالي.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لقرض بنك الراجحي لا يتجاوز 60 عاماَ عند سداد أخر قسط.

لا يقل الراتب الشهري للعميل المقيم عن 2500 ريال سعودي.

يشترط أن لا تقل خدمة عمل المتقدم عن ثلاثة شهور لعمال القطاع الحكومي، ولا يقل عن 6 شهور لعمال القطاع الخاص.

يقوم العميل بتقديم خطاب موثق من جهة العمل يحتوي علي الموافقة علي تحويل الراتب الشهري الي البنك.

تقديم صورة من جهة العمل تفصلياً تحتوي علي الراتب الشهري.

إذا كان المتقدم يمتلك جهة عمل غير معتمدة للمصرف فلا بد بالاتصال بأقرب فرع من فروع البنك وتقديم طلب للاعتماد.

توافر كل الشروط وتقديم الاوراق والوثائق المطلوبة من بنك الراجحي للحصول علي قروض شخصية بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة لعمال القطاع الحكومي، وعمال القطاع الخاص.

الاوراق والمستندات للحصول علي تمويلات بنك الراجحي

صورة الهوية الوطنية ولا بد أن تكون سارية.

إسم المتقدم رباعي، والنوع( رجل أو امرأة).

صورة من الهوية الوطنية للمقيمين من مديرية الأحوال المدنية.

كشف بنكي عن المعاملات التي تمت في أخر 6 أشهر للمتقدم.

خطاب موثق تفصيلياً من جهة العمل تفصليا عن الراتب الشهري.

يقدم العميل تعهد بالتزام بدفع الأقساط الشهرية وتحويل الراتب شهريا في المواعيد المتفق عليها.

لا بد أن يمتلك العميل صندوق ورمز بريدي إذا كان من المقيمين.

إذا كان المتقدم له حساب في بنك أخر فلا بد من تقديم رصيد التزامات من البنك الأخر لبنك الراجحي.

أنواع القروض والتمويلات المقدمة من مصرف الراجحي

تختلف القروض والتمويلات الشخصية التي يقدمها بنك الراجحي من حيث مبلغ التمويل وفترة السداد، ومن حيث الأشخاص الذين يستفيدوا من القروض، وسوف نعرض لكم أهم القروض المتاحة.