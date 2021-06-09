أخبار حساب المواطن الدفعة 43 أعرف بالتوقيت موعد إيداع الدعم لحساب المستفيدين وطريقة الاستعلام

أخبار حساب المواطن الدفعة 43، من أهم المواضيع الليلة وغداً من قبل الملايين المستفيدين من البرنامج الأهم في المملكة من حيث الرعاية لاإجتماعية لمحدودي الدخل، ومن فقد عائلهم والنساء الأرامل وأصحاب العجز وكل من هم يعيشون ظروف اقتصادية صعبى، فيترقبون تفاصيل الدفعة ومتوسط الدعم المقدم للأسرة بعد أن صدرت نتائج الأهلية الشهر الماضي، والآن موعد الصرف لمن أتسوفوا الشروط واستحقوا الدعم، وكان البرنامج قد أوقف تسجيل المستفيدون الجدد منذ الدفعة 28، وحدد شروط لإضافة التابع سنقدمها لكم داخل المقال.

موعد نزول الدعم للدفعة 43 شهر شوال

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الصرف فمع الساعات الأولى من يوم الخميس 2021/06/10 سوف يتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين، المعروف أن الدعم ينزل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يصادف يوم عطلة رسمية يتم تقديمه يوم وغداً الخميس هو الموافق ليوم 10 من شهر يوليو.

رابط دخول حساب المواطن لصرف الدفعة 43

كل من يستحق الدعم عليه دخول رابط ca.gov.sa. برقم الهوية الوطنية.

شروط الأهلية لدعم حساب المواطن

التواجد بالمملكة بصفة دائمة وعدم مغادرتها مدة أكثر من 90 يوم في العام.

أن يكون سعودي المنشأ والجنسية ويستثنى من ذالك أبن وابنه المواطنة والزوج أو الزوجة السعودية، وحاملي بطاقات التنقل.

يجب تطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن.

يجب أن لا يكون من ساكني دور الإيواء الحكومية أو في السجون.

يتم أعتماد الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم هل هي أقل أو أكبر من 18 عام.

ألية تقديم أعتراض في حال عدم أستيفاء الشروط

تحديث البيانات لاستمرار الدعم

شدد البرنامج على المستفيدين ضرورة تسجيل أي بيانات جديدة وقت حدوثها للمستفيد الأساسي أو المستفيد التابع، وأن تكون البيانات المحدثة بيانات صحيحة ومطابقة لضمان عدم توقف الصرف وفي حال أن تم وقف الدعم يمكن للمستفيد الأساسي تقديم طلب أعتراض ويرفق به المستندات الرسمية التي تعزز طلبه.

حساب المواطن الدفعة 43 وطريقة أضافه تابع