تمويل يصل الي 60 الف ريال بدون كفيل لجميع الفئات في المملكة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منتج آهل للمواطنين السعوديين بمبلغ يصل الي 60 ألف ريال سعودي بشروط ميسرة دون تعقيدات ومتاح لجميع المواطنين ولكن بشروط يحددها البنك ويتميز منتج آهل أن تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامي، وبدون فوائد بأقساط شهرية مجدولة تصل الي خمس سنين، ولكي يتم الحصول علي تمويل منتج آهل فلا بد من الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وغير متوفر للجنسيات الأخري.

يشترط علي العميل المستفيد من منج آهل من بنك التنمية الاجتماعية أن يقوم بسداد الإقساط الشهرية والالتزام بالسداد في المواعيد المتفق عليها بين البنك والعميل.

يجب أن يكون عمر المتقدم لمنتج آهل لا يقل عن 21 عام، ولا يزيد عمره عن 60 عاماً، والعملاء المتقاعدين لا يتجاوز أعمارهم عن 70 عاما.

الراتب الشهري للعميل المتقدم لمنتج آهل لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدني.

إذا كان المتقدم لمنتج آهل من موظفي الحكومة أو موظف القطاع الخاص لا يتطلب منه توفير كفيل، أما إذا كان من الغارم فلا بد من وجود كفيل.

توافر كل الشروط وتقديم الاوراق والوثائق لكي يتم الموافقة علي قرض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

مزايا قرض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار تمويل منتج أهل الميسر للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك منتج آهل وهو من أفضل التمويلات النقدية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية ويصل مبلغ التمويل الي 60 ألف ريال سعودي بشروط سهلة وميسرة، وسوف نقدم لكم الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل.

يتميز تمويل منتج آهل أنه تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

تمويل شخصي بمبلغ 60 ألف ريال سعودي كحد أقصي بدون فوائد، ولا يحتاج الي كفيل لعمال القطاع الحكومي فقط.

منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل شخصي بشروط ميسرة وتسهيلات في سداد الأقساط تصل الي 5 سنين.

كيفية التقديم علي طلب المنتج