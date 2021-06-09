مستجدات أرامكو لأسعار البنزين يونيو 2021 بالمملكة العربية السعودية

مستجدات أرامكو لأسعار البنزين يونيو 2021 ، سوف يتم الإعلان عنها صباح اليوم الخميس، الموافق 10 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 29 من شهر شوال 1442هـ، وهو الموعد الدوري الشهري، بالمملكة العربية السعودية، لإعلان تحديث سعر البنزين في السعودية، وهو الموعد الذي ينتظره المواطنين، لمتابعة جدول أسعار البنزين، مع العلم أن سعر البنزين قد شهد استقرار في الشهر الماضي، بمثيله في شهر أبريل، والجدير بالعلم أن بسبب رفع دعم المنتجات البترولية بالمملكة، وفق خطة الإصلاح الشاملة برؤية المملكة 2030، كانت سبب رئيسي في عدم استقرار سعر البنزين، ولكن بفضل القيادة الرشيدة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان، تمت السيطرة على أسعار البنزين، بما يناسب راحة المواطن السعودي.

مستجدات أرامكو لأسعار البنزين يونيو 2021

إضافة لما سبق ذكره، عن مستجدات سعر البنزين اليوم بالسعودية، والتي من المنتظر ظهورها خلال ساعات قليلة من الآن، فعن شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة لإنتاج الطاقة والكيميائيات، كما أنها شركة كبرى رائدة، لها استراتيجية في العمل متكاملة، في مجال التكرير والمعالجة، بالمملكة العربية السعودية، وتساهم في تلبية احتياج المواطن السعودي، من الوقود وتوفيره له بسعر مناسب، مع ضمان جودة حصول المواطن على وقود خالي تمامًا من الرصاص، وينطبق ذلك على كافة أنواع البنزين.

أسعار البنزين لشهر مايو الماضي للعام 2021 بالسعودية

كما هو جدير بالعلم أيضًا أن أسعار البنزين، لشهر مايو الماضي، وفق ما تم إعلانه سابقًا من قبل شركة أرامكو السعودية، هي كالتالي:

أولًا سعر لتر بنزين 91 =1.99 ريال سعودي. يلي ذلك سعر لتر بنزين 95 = 2.14 ريال . أيضًا سعر لتر ديزل = 0.52 ريال سعودي. كذلك سعر الكيروسين = 0.70 ريال سعودي. في النهاية سعر غاز البترول المسال = 0.75 ريال سعودي.

مراقبة أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية

في الختام لابد التنويه عن أن، وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، هي المسؤولة عن مراقبة أسعار البنزين في السعودية، بقيادة معالي الوزير الدكتور ماجد عبد الله بن عثمان القصبي، وإلزام المحطات بالبيع بالتسعيرة، المنصوص عليها من قبل الوزارة، ومتابعة من يخالف التسعيرة، بتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون في تلك الحالة.