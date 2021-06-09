هنُا اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021 بعد التعديلات الجديدة بعد مؤتمر aramco

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اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو ، مع محاولات استرجاع الحياة الطبيعية قبل انتشار كوفيد 19 تزداد البحث عن اسعار السلك المستهلكة كل يوم والتى يترأسها البنزين، لذا يتسائل المواطنين بالمملكة عن اى جديد قد تطرأ على ثمن البنزين فى يونيو بالمملكة.
اسعار البنزين فى السعودية
تعرضت اسعار البنزين بالسعودية لكثير من التغييرات، على سبيل المثال تعرض البنزين من فترة لارتفاع ملحوظ، وهذا الارتفاع يعد غريباً فى ظل الازمات التى تنحصر فيها السعودية مع بدايات السنة السابقة، فبجانب إقدام المملكة على احداث تغيير وتطوير فى كل النواحى فهى كذلك تسعي لمكافحة كوفيد 19 وكانت اولى خطواتها فى هذه المواجهة هى حظر التجول الذي ساد كل مدن المملكة حتى ان مجابهة تلك الظروف مازالت مستمرة حتى الآن حتى بعد محاولات ارجاع الحياة لطبيعتها لما قبل كورونا، لذا شعر المواطنين بمزيد من الاندهاش من رفع اسعار الوقود رغماً عن توقف الحياة بشكل كبير، لكن رداً على تساؤلات المواطنين حول هذا الارتفاع اشارت ارامكو انها تراقب حركات توزيع البنزين على المحطات وتراقب اى تغييرات فى قيمة البنزين رغبةً منها فى تقليل شكاوى المواطنين وحتى لا يتأثر الناس بأى تغييرات جديدة قد تطرأ على اسعار البنزين تأثراً بتصديره للخارج.
اسعار بنزين شهر يونيو فى السعودية
يترقب المواطن داخل المملكة نتيجة المراجعة التى تتم كل شهر التى تتكفل بها ارامكو التى يتحدد بإعتبارها ثمن البنزين لبقية الشهر والتى من المفترض لتلك المراجعة ان تكون فى الخميس العاشر من يونيو، لذا سنفيدكم باسعار البنزين الحالية لحين اجراء اى تحديث، وهى كالتالي:-
- لتر بنزين (95): 2.23 ريال.
- لتر بنزين (91): 2.09 ريال.
- لتر كيروسين: 0.70 ريال.
- لتر ديزل: 0.52 ريال.
- لتر غاز مسال: 0.75 ريال.
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