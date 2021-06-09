نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تويتر يجيب على استعلام نزول دفعة يونيو 43 في هذه اللحظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن عبر تويتر عن بدء إيداع الدفعة رقم 43 للمستفيدين لشهر يونيو بالمملكة. موعد صرف الدعم يكون اليوم الخميس الساعة 12 منتصف الليل ، فيما يتم تحديد نتائج أهلية حساب المواطن من المستفيدين للدفعة الحالية من البرنامج قبل ساعات من عملية الإيداع. ويتم ظهور نتائج الأهلية عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن ، وبعد ذلك يبدأ المواطنين عملية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الخاص بهم حتى بدء الاستعلام عن نزول الدعم المخصص لهم ; المكتملة طلباتهم في شهر يونيو 2021 في المملكة العربية السعودية.

كان حساب المواطن قد أودع في 10 مايو الماض ما يقارب 19 مليار ريال دعم شهر كامل ، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 10.4 مليون مستفيد. نسبة الأسر في خدمة حساب المواطن قد تخطت 92% وربات الأشر 8% وبلغت نسبة الإناث التي تعتمدن على أنفسهن حوالي 43% ، أما الذكور فقد شكوا حوال 57%. وحصل المستفيدين في برنامج حساب الموطن على الدعم ونسبتهم 85% فيما حصل 15% على استحقاق جزئي.

بدء منذ قليل إيداع دفعة يونيو من حساب المواطن عبر البوابة الرسمية للحساب ، جاء هذا بعدما أوضح حساب دعم المستفيدين على تويتر والتابع لبرنامج حساب المواطن عن بدء عملية الإيداع.

الخميس 10-06-2021 هو موعد صرف حساب المواطن للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن للدفعة 33 ، حيث أودع برنامج حساب المواطن الدعم المخصص لشهر يونيو بالفعل ، فيما يمكن استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة القيمية التقريبية للدعم ، حيث يهدف الى تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم الكامل له.

جدير بالذكر أن فريق إدارة الحساب قد بدأ منذ أيام العمل على إعادة عملية التسجيل في حساب المواطن ، وذلك بعد العديد من الطلبات التي قدمت اليهم ، فيما سيتم على مدار اليوم إيداع باقي المبالغ المستحقة بشكل دوري على مدار اليوم الخميس.