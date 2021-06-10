السياحة في الرياض السعودية Tourism in Riyadh 2021 تشهد ازدهارًا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية، إذ تعد الرياض العاصمة بالمملكة العربية السعودية، وهي أكبر المدن بالسعودية، كما تعتبر ثالث أكبر عاصمة بين عواصم الدول العربية المختلفة من حيث عدد السكان، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من السكان، وتتمتع مدينة الرياض باحتوائها على عدد كبير من المعالم السياحية التي تجعل المدينة من أوائل المدن في استقطاب السياح من كل وجهة للاستمتاع بأبرز معالم السياحة في الرياض السعودية Tourism in Riyadh 2021، اليكم المزيد من تفاصيل كل معلم على حدى.

السياحة في الرياض السعودية Tourism in Riyadh 2021

مع تطور المملكة العربية السعودية الذي نشهده يومًا عن يوم، وبالتزامن مع رؤية المملكة 2030 تتميز المملكة بالتطور العمراني الكبير الواضح في العقد الأخير، وبالأخص في مدينة الرياض، التي تضم عدد كبير من المباني العملاقة وناطحات السحاب الشاهقة، بالإضافة إلى المولات الكبرى والمراكز التجارية الضخمة المصممة على أعلى مستوى، والأسواق التاريخية الشعبية المحببة للجميع والتي تضم كافة السلع والمنتجات التي يحتاج إليها الجميع ويزورونها من كل البقاع للحصول على ما يريدون منها بأعلى جودة، فضلًا عن المعالم الأثرية التي تمثل عراقة المملكة وأصالتها.

كما تتوفر بمدينة الرياض مجموعة من أبرز المعالم السياحية، أهمها:

برج المملكة.

مسجد الملك عبد الله.

قلعة المصمك.

منتزه الملك عبد الله.

برج الفيصلية.

مركز الملك عبد الله المالي.

مطار الملك خالد الدولي.

قصر الحكم.

جامع الإمام تركي بن عبد الله.

برج المملكة في الرياض السعودية

تم بناء البرج في 2002 وارتفاعه يبلغ 300 متر.

يتميز البرج بالتصميم المعماري الرائع على أحدث مستوى.

كما يحتوي البرج على عدد من المطاعم الفاخرة، والمحلات التجارية الكبرى.

يضم البرج عدد من الشقق السكنية وقاعات الاحتفالات الكبرى.

يتوفر بالبرج فندق الفورسيزون.

كما يحتوي على مسجد الملك عبد الله وهو يعتبر ثاني أعلى مسجد في العالم أجمع.

قلعة المصمك في الرياض السعودية

يرجع تاريخ قلعة المصمك في الرياض بالمملكة العربية السعودية للقرن التاسع عشر.

تقع القلعة في المدينة القديمة التي تعرف باسم الديرة.

تتميز القلعة بشكلها المميز المبني من الطين الخرساني المربع.

منتزه الملك عبد الله في الرياض

يقع المنتزه في منطقة الملز في مدينة الرياض.

كما يتمتع بتوفر به المسطحات الخضراء الفسيحة، مع وجود بركة مياه ونوافير غاية في الجمال مصممة بتصميمات مميزة.

أيضًا تجد في المنتزه ملاعب بلياردو ومدينة ترفيهية متكاملة للألعاب.

يتم فتح أبواب المنتزه بصفة يومية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً.

برج الفيصلية في الرياض