نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية للاستعلام عن إيداع الدفعة 43 لشهر يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط حساب المواطن تسجيل دخول قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية؛ للاستعلام عن الدفعة 43 من حساب المواطن لشهر يونيو 2021 بعد إعلان إيداع حساب المواطن الدفعة 43 اليوم الخميس الموافق 10 يونيو في منشور على الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر”، لمن صدرت لهم نتائج الأهلية لهذا الشهر.

تسجيل دخول حساب المواطن

ويحرص الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على تسجيل دخول حساب المواطن لفحص حسابتهم والتأكد من إيداع الدفعة 43 الخاصة بشهر يونيو في حسابتهم والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن في حالة تراجعت قيمة الدفعة عن المتوقع.

شكاوى حساب المواطن

وحدد حساب المواطن عدد وسائل للاتصال مع مسئولي البرنامج والرد على الاستفسارات الخاصة بهم بكل سهولة دون أي معوقات عبر عدة وسائل تتمثل فيما يلي:-

التواصل مع خدمة صوتك مسموع على مدار اليوم.

الاتصال برقم الخط الساخن على 19912 من يوم الأحد إلى الخميس بدءً من الثامنة صباحاً وحتى العاشر مساءً.

الاستفسار وتقديم الشكاوى إلى مسئولي خدمة العملاء بعد تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية ببرنامج حساب المواطن طوال اليوم، عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً.

رابط الاستعلام عن إيداع حساب المواطن برقم الهوية

ويرصد لكم موقع “ثقفني” رابط الاستعلام عن إيداع حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 43. والخاصة بشهر يونيو 2021 للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:-