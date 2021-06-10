نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تساؤلات حول إمكانية رفع طلب آخر في حساب مواطن في حالة وجود طلب سابق في المقال التالي
تفاصيل دفعة مايو الدفعة رقم 42 :-
وقد قام برنامج حساب المواطن في وقت قد مضى بوضع وديعة تقدر بحوالي 1.9 مليار ريال سعودي مخصصة من أجل دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم وللعلم قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لكافة معايير الاستحقاق لدى الدفعة رقم 42 حوالي 10.4 ملايين من المستفيدين والمتابعين، كما إن عدد إجمالي التعويضات التي قد تم دفعها بأثر رجعي للدفعة السابقة لهذه الدفعة قد بلغت حوالي 30 مليون ريال سعودي وهذا بهدف أن يصبح إجمالي ما قام البرنامج بدفعه لدى المستفيدين حوالي 95.7 مليار ريال سعودي ومنها 734 مليون ريال للتعويضات التي قد تم دفعها بالنيابة عن الدفعات السابقة.
متوسط دعم الأسرة الواحدة :-
وقد قام المتحدث الرسمى باسم برنامج حساب المواطن وهو (سلطان القحطاني) بالتوضيح بأن 76% من المستفيدين قد حصلوا على الدعم في هذه الدفعة كما أن متوسط دعم الأسرة الواحدة قد وصل إلى حوالي 1053 ريال سعودي، وهذا بالإضافة إلى أن عدد أرباب الأسر قد بلغ أكثر من مليوني رب أسرة والذي قد قاموا بتشكيل حوالي 93% بينما قد بلغ عدد التابعين إلى أكثر من حوالي 8.2 ملايين مستفيد كما إن عدد المستقلين المستوفين لجميع معايير الاستحقاق قد بلغ حوالي أكثر من 164 ألف مستفيد والذي قد كانوا يشكلون حوالي 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
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