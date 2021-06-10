ارامكو أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو وكافة أنواع الوقود بالسعودية

ارامكو أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يونيو الجاري ، كذلك أسعار كافة أنواع الوقود المختلفة داخل السعودية ، وما هو الجديد أسعار البنزين المختلفة الفئات بالسعودية ، حيث أن صدور القرار الخاص بالأسعار للبنزين وباقي أنواع الوقود ، يكون ذلك من أختصاص شركة أرامكو لتحديد أسعار البنزين ارامكو ، حيث هي الشركة المسئولة عن أسعار النفط داخل السعودية وخارجها ، كذلك أسعار البنزين اليوم التي تصدر من أرمكو ، تكون بتوجيهات من الحكومة بالمملكة العربية السعودية ، حيث أن يتم صدور تسعيرة البنزين وسعر الكيروسين ، كذلك أيضاً أسعار الغاز المسال وسعر الديزل ، كذلك كل ما يخص أنواع الوقود المختلفة كما أن سعر البنزين ، يتم تحديده لعدة عوامل مختلفة خارجية وداخلية أيضاً ، كما يتم التحكم في سعر البنزين اليوم فيما يتم تصديره من أرامكو السعودية ، من منتجات النفط المختلفة كما أن تسعيرة البنزين أرامكو اليوم ، وفقاً لما يكون من سعر برميل النفط العالمي .

أرامكو أسعار البنزين الجديدة فيما يخص الشهر الجاري وما يتم من قرارات

تقوم شركة أرامكو السعودية باتخاذ القرار الخاص بأسعار النفط المختلفة ، حيث يتم تحديد السعر الخاص في البنزين حسب العوامل الداخلية وأولها ، ماذا تم من تصدير من منتجات النفط من الشركة العملاقة أرامكو خارج السعودية ، كما أن العوامل الداخلية أيضاً في تحديد أسعار البنزين ، تتوقف علي حجم الإيرادات التي تمت من كميات التصدير من البنزين ، كذلك باقي أنواع الوقود المختلفة ، كذلك فيما يخص العوامل الخارجية في تحديد أسعار البنزين ارامكو ، حيث أنها تساهم في اتخاذ القرار الملائم في أسعار النفط والعوامل الخارجية ، من أهمها كم سعر برميل النفط علي المستوي العالمي ، كذلك أيضاً من العوامل الخارجية الهامة ، فيما يخص قرارات منظمة أوبك المتعلقة في كميات الإنتاج للنفط ، حيث أن قرار زيادة أنتاج النفط أو خفض الإنتاج تؤثر في أتخاذ القرار .

بعض من العوامل الهامة المؤثرة في قرار أسعار الوقود المختلفة

هناك عوامل عدة تؤثر علي تحديد سعر البنزين وفقاً للحركة التي تتم ، فيما يخص أسعار النفط العالمية وذلك يتحدد بناءً علي العرض والطلب ، كذلك أيضاً تم تداول الأخبار اليوم بأن أسعار النفط العالمية شهدت أرتفاعاً ، وذلك لأن المؤشر الخاص بالطلب علي المستوي العالمي ، كان قد شهد أرتفاعاً ملحوظاً في الاقتصادات الكبري العالمية ، وذلك ربما يؤثر علي سعر البنزين اليوم داخل السعودية ، كذلك يأخذ في الاعتبار أن العقود الخاصة بخام برنت غرب ولاية تكساس الأمريكية ، قد ارتفعت بمقدار 31 سنت وذلك يعادل مقدار 4% مما سيكون له تأثير في تحديد تسعيرة البنزين أرامكو اليوم ، كذلك شهدت الأسعار الخاصة بالبنزين علي مدار أسبوعين أرتفاع ملحوظ ، كذلك أيضاً ارتفعت الأسعار الخاص بالنفط حيث وصل خام برنت ، إلي نسبة تعادل 37% وكافة المعلومات المذكورة ، تأخذ في الاعتبار لتحديد السعر في البنزين وباقي أنواع الوقود ، وأيضاً أرامكو أسعار البنزين الجديدة ربما تشهد تحرك في الأسعار أيضاً .

الأسعار التي صدرت في شهر مايو الماضي لكافة أنواع الوقود

فيما يخص أسعار البنزين اليوم التي صدرت في شهر مايو الماضي . حيث أن السعر للبنزين فئة 95 بقيمة 2.23 ريال سعودي . كما أنه كان للبنزين فئة 91 بقيمة 2.08 ريال سعودي . كذلك كان لتر الديزل قيمته كانت 0.52 هلله سعودي . تسعيرة البنزين تتحدد بالعوامل السابق ذكرها وأيضاً باقي أنواع الوقود . حيث أنه كان سعر لتر الكيروسين بقيمة 0.70 هلله سعودي . كذلك سعر لتر الغاز المسال كان بقيمة محددة وهي 0.75 هلله سعودي .

أرامكو أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يونيو الجاري ، كما تم التعود عليه ستصدر اليوم مساءً ويعمل بأسعار الوقود والبنزين الجديدة ، في صباح اليوم التالي من صدور القرار من أرامكو .