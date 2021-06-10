متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي 2021 استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي يدور اليوم في أذهان أغلب المواطنين السعوديين اللذين يتمتعون بحالة اقتصادية ضعيفة إلى حد ما سؤال واحد وهو متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي؟، حيث أصبحت الاعاشات والمساعدات المادية التي تقدمها الحكومة السعودية اليوم للمواطنين البسطاء، ومن هم من فقيري الحال، من أهم الأشياء التي يتابع أخبارها الجمهور اليوم، وسوف نتعرف الآن على المواعيد الصحيحة التي يمكنكم من خلالها القيام بالصرف واستلام الرواتب الخاصة بكم، إذا كنتم من مستحقيها، تابعوا معنا.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي

نجيب اليوم عن سؤال متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي؟، حيث نقوم باجياز جميع المواعيد التي تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية ووزارة المالية اليوم من أجل أن يتم فيها صرف المعاشات الاجتماعية الخاصة بالفقراء وذوي الاحتياجات وأصحاب الحرف والمهن التي لا يوجد لها دخل شهري ثابت، حيث لا تكون مواعيد صرف المنحة ثابتة كل شهر ولكنها تتغير كل شهر عن الشهر الذي يليه، وفيما يلي ايجاز لجميع هذه المواعيد لتتعرف عليها كاملة، بدء من شهر ذو القعدة لعام 1440 الهجري، ةوحتى نهاية العام الجديد 1443 الهجري.

شهر ذو القعدة 1442 هـ: يوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من شهر 10 لعام 1442 الموافق العاشر من شهر يونيو 2021.

شهر ذو الحجة 1442 هـ: يوم الأحد الموافق الواحد من شهر 12 لعام 1442 هـ، الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021.

شهر محرم 1443 هـ: يوم الاثنين الموافق الأول من شهر 1 لعام 1443 هـ، الموافق التاسع من شهر أغسطس 2021.

شهر صفر 1443 هـ: يوم الأربعاء الأول من شهر 2 لعام 1443 هـ، الموافق الثامن من شهر سبتمبر 2021.

شهر ربيع الأول 1443 هـ: يوم الخميس الأول من شهر 3 لعام 1443 هـ، الموافق السابع من شهر أكتوبر 2021.

شهر ربيع الثاني 1443 هـ: يوم الأحد الثاني من شهر 4 لعام 1443 هـ، الموافق السابع من شهر نوفمبر 2021.

شهر جمادى الأول 1443 هـ: يوم الأحد الاول من شهر 5 لعام 1443 هـ، الموافق الخامس مش شهر ديسمبر 2021.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي

يتم تحديد متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي على حسب أيام العطلات الرسمية من كل شهر وعلى هذا الأساس قامت الدولة بالكشف عن المواعيد السابقة للمواطنين.