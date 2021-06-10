استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة الـ43 ومتى يفتح التسجيل جديد

متى يكون تسجيل جديد حساب المواطن للحصول على الدعم؟ هذا السؤال الذي بات كثيراً على لسان الكثير من المواطنين بالمملكة ممن هم ضمن الفئات المستهدفة في الحصول على المساعدات والدعم ممن يستوفون الشروط وفق التعديلات الجديدة التي تخص الاستقلالية وإثباتها، وجاء سؤال من أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية تويتر يسأل (لدي طلب شكوى وأريد إلغاؤه وتعديل البيانات به ثم التقديم مرة أخرى هل متاح هذا؟) فيما جاء رد البرنامج عليه قائلاً في حالة تقديم شكوى من أي نوع لا يمكن الإلغاء حتى يقوم النظام بالبت فيها والرد بعده يمكنك فعل هذا، في هذا السياق وفر البرنامج خدمة صوتك مسموع والتي من خلالها تتمكن من متابعة طلبك عبر البوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة الـ43 شهر يونيو 2021

بدأ اليوم حساب المواطن إيداع الدعم في حساب المستفيدين المسجلين فعلياً في البرنامج، على أن يتم الإيداع حتى نهاية دوام اليوم الموافق 10-6-2021 وعلى المستحقين ممن ظهر لهم نتائج الأهلية بالاستحقاق الدخول عبر بوابة حساب المواطن استعلام برقم الهوية لمعرفة المبلغ الذي تم إيداعه في حسابك، فيما يمكنك الاعتراض على قيمة الدفعة عبر طريقة تقديم شكوى حساب المواطن وذلك في حالة إذا كان الدعم قليل جداً مثلاً.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن جديد؟

هناك تساؤلات كثيرة عن موعد تسجيل جديد حساب المواطن حتى يتمكن الفئات المحتاجين من الحصول على المساعدات الشهرية، في هذا الأمر قد تم إغلاق التسجيل مؤقتاً وتمت التعديلات الجديد والشخص المستقل فيما تم تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، بينما أعلن البرنامج أنه لا يوجد وقت محدد لفتح التسجيل مجدداً حتى الآن لحين إشعار آخر، ومازال النظام يصرح بكل جديد عبر المواقع الرسمية له. حيث بلغ عدد المستفيدين في البرنامج لـ 12 مليون شخص وفي انتظار جديد إن شاء الله.

شروط استحقاق حساب المواطن