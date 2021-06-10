أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو .. الخميس 29 شوال 1442

أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو وذلك يوم الخميس الموافق 29 شوال 1442هـ، على أن يتم التعامل بتلك الاسعار بداية من اليوم التالي لإعلان الأسعار الجديدة، وينتظر العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية تلك الأسعار، حيث يتمنى العديد منهم أن تستمر الأسعار على ما كانت عليه في شهر مايو على الأقل، ويأمل الكثير منهم أن تتراجع، ولا سيما أن أسواق النفط العالمية تشهد تراجع لأسعار الذهب الأسود، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الهند ودول أخرى بمعدلات كبيرة، ونوضح خلال السطور التالية أسعار البنزين الجديدة في السعودية .

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو

تقوم شركة أرامكو بإعلان اسعار البنزين الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم العمل به في اليوم التالي من إعلان الأسعار الجديدة، حيث تقوم بمراجعة أسعار المشتقات البترولية ولا سيما الوقود بشكل شهري، حيث تقوم الشركة بتوفير كافة أنواع المحروقات في المملكة العربية السعودية، والتي لا تكون دائمًا في حالة استقرار، حيث يأتي تذبذبها لعدة عوامل منها أسعار النفط العالمية وحركة التبادل التجاري، وغيرها من العوامل، وقد أثرت جائحة كورونا أيضًا على أسعار النفط العالمي، ومن المتوقع أن تعلن شركة أرامكو أسعار الوقود غدًا الخميس 10 يونيو ويتم العمل بها يوم 11 من نفس الشهر، ويترقب المواطنون والمقيمون في المملكة الإعلان عن الأسعار الجديدة .

أسعار البنزين الحالية في السعودية

كانت شركة أرامكو التي تقوم بمراجعة أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، قد أعلنت اسعار البنزين خلال شهر مايو والتي تم تطبيقها من 11 مايو وحتى يوم الخميس 10 يونيو، حيث تساهم شركة أرامكو في تسهيل وصول الوقود إلى منافذ البيع بالتجزئة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع شركة توتال العالمية، وذلك لتشغيل محطات الوقود بالمملكة، وقد كانت أسعار البنزين الحالية في السعودية على النحو التالي :