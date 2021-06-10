التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية 1442 وشروط التسجيل

التسجيل في حساب المواطن، كلما اقترب موعد الصرف الخاص بالمنحة التي يقدمها حساب المواطن للمواطنين بالمملكة العربية السعودية يبدأ المواطنين بالبحث على طريقة التسجيل في حساب المواطن، فهذا الحساب من أفضل وأهم الحسابات الداعمة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وهذا الدعم مقدم من المملكة للمواطنين لتيسير حياتهم المعيشية، ويرغب جميع المواطنين بالتعرف على خطوات التسجيل بالبرنامج، بجانب أيضًا الاستعلام عن المبلغ المادي المقدم من المنحة، ومن خلال موقعنا الإخباري ثقفني سنوضح لكم طريقة التسجيل وكل ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن

خطوات التسجيل في حساب المواطن سهلة وبسيطة، ولأن المواطنين بحثوا كثيرًا عن طريقة التسجيل وفرناها لكم اليوم، وتستطيعون التسجيل على البرنامج وأنتم بمنازلكم بالطريقة التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن الموجود على شبكة الإنترنت.

ستجد العديد من القوائم اختر قائمة تسجيل جديد من هذه القوائم.

اكتب كل البيانات التي يطلبها الموقع منك كالاسم ورقم الهاتف وكذلك رقم الهوية، بالإضافة إلى مكان العمل والراتب.

تأكد من البيانات التي قمت بإدخالها وأنها صحيحة.

قم بالضغط على الموافقة على أحكام وشروط المنحة.

أرفق جميع المستندات المطلوبة وكذلك الصور.

اضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن

وفرت المملكة برنامج حساب المواطن لدعمه، ولكنها منحت هذه المنحة لفئات معينة من المواطنين، وأعلنت عن شروط التسجيل في حساب المواطن، بحيث يقوم المستحقين فقط بالاستفادة من هذا الدعم، وهذه الشروط كالتالي: