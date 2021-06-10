معرفة اسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021 من شركة أرامكو السعودية بعد تغير سعر بنزين 91 وبنزين 95

أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021 من شركة أرامكو السعودية نتابعها مع حضراتكم الان حيث يترقب أعداد كبيرة من المواطنين اسعار مواد الوقود والطاقة المقرر على ان يتم اعلانها فى مساء يوم الغد الخميس الذي يوافق ميلادياً العاشر من يونيو حتى يتم العمل وتطبيق جميع تلك الأسعار اعتباراً من صباح اليوم الذي يليه الموافق ميلادياً 11 يونيو، على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الواردة حيال تلك الأسعار

اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021

أسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو من المقرر على أن يتم تطبيق عليها مراجعة دورية شهرية خاصة بأسعار مواد الوقود والطاقة لشهر يونيو التي ستكون تحت خضوع خاص للعوامل حوكمة خاصة سيجري حولها أعمال تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه التي تتعرض بشكل دوري للارتفاع او الانخفاض حسب الحالة الاقتصادية الحالية داخل المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم، حيث تتعرض أسعار البنزين فى السعودية على عوامل خاصة تجعلها غير مستقرة فى أسعار وقابلة بشكل شهري للزيادة، حيث يجري اعمال تعديل أسعار مواد الوقود والطاقة فى العاشر الميلادي من كل شهر على غرار هذا الامر نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان اخر تعديلات أسعار البنزين والطاقة المعدلة من شركة أرامكو على النحو التالي

اخر تحديثات أسعار البنزين فى السعودية

حتى ساعتنا الحالية يجري العمل بأسعار البنزين التي تطبيقها لشهر مايو والتي جاءت على النحو التالي:-

بنزين 95 سعر اللتر 1.94 ريال.

الكيروسين بسعر 0.70 ريال .

ديزل بسعر 0.52 ريال.

بنزين 91 سعر اللتر 1.81 ريال.

غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال.

نستمر في تغطيتنا حيال اسعار البنزين الجديدة داخل المملكة المملكة العربية السعودية التي لاتزال تحت حيز ترقب ملايين من سكان الشرق والغرب والشمال وجنوب مدن المملكة العربية السعودية، حيث لازالت تخاوفات المواطنين راهنة حيال ارتفاع تعريفة البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث سيتم الاعلان عن الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين مساء يومنا الحالي عند التاسعة مساء حسب توقيت المملكة العربية السعودية