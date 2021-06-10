نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل شروط التسجيل في حساب المواطن مع شرح طريقة التسجيل الصحيح بطريقة رسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلب التسجيل في حساب المواطن عدة شروط وخطوات بسيطة. كل ما عليك تحضير بعض المستندات والأرقام التي ستستخدمها في طريقة تسجيل حساب جديد في برنامج حساب المواطن ، وهي بمثابة خدمة من ضمن الخدمات الالكترونية التي تبرع بتقديمها المملكة العربية السعودية ، وهدفها تلقي طلبات التسجيل في البرنامج الذي يلعب بدوره وسيلة الدعم للمستفيدين وقناة اتصال بين المواطن والحكومة ، لذا يجب أن يقوم عائل الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ، ويقوم بإدخال المعلومات المطلوبة في المربعات الخالية الخاصة به ومن يعولهم وكل فرد يتم تسجيله تحت رب الأسرة يسمى “تابع” ، بعد ذلك يتابع المواطن ارفاق المستندات التي تُطلب منه. وسنتعرف بالتفصيل على طريقة التسجيل في حساب المواطن.

كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن

قبل البدء في شرح طريقة التسجيل في حساب المواطن ، يجب معرفة بعض الأمور التي تتعلق بالخدمة. والمدة التي تُستغرق للحصول على الموافقة للحساب الجديد.

رسوم الاستخدام التسجيل مجاني وقت قبول التسجيل في حساب المواطن 3 أيام عمل رقم الهاتف 19911 البريد الالكتروني [email protected] الفئة المستفيدة مواطن

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

قم بإتباع هذه الخطوات بعد الدخول الى رابط تسجيل حساب جديد في حساب المواطن. بعد فتح الرابط أدخل البيانات التالية:

رقم الهوية الوطنية تاريخ ميلاد المستفيد الجوال الشخصي تأكيد الرقم اكتب رمز التحقق ويمكنك الضغط على تحديث الصورة اذا كنت لا تستطيع قراءة الرمز جيدا أكد المدخلات وعلم على الموافقة على أن جميع البيانات المدخلة صحيحة.

شروط التسجيل في حساب المواطن 2021

بعد التسجيل الرسمي في موقع تسجيل حساب المواطن وبعد إدخال كافة معلومات المواطن المطلوبة للتسجيل في الحساب ، سيقوم القائمين على إدارة البرنامج بمراجعة بياناتك المدخلة والتأكد من صحتها ، سيعمد النظام الى ارسال رسالة نصية إلى الهاتف المسجل به في البرنامج ، تحتوي هذه الرسالة على الرقم السري الخاص بك. التسجيل بحساب المواطن قد يستغرق ساعة ، يومين إلى 3 ايام ، حسب كم الطلبات المقدمة. بعدها تستطيع تسجيل الدخول الى حساب المواطن.

يضع المسئولون عدة اشتراطات للأهلية من أجل الحصول على حساب جديد في برنامج حساب المواطن

يجب أن يكون المستخدم يحمل الجنسية السعودية

مقيم بالمملكة ولا يكون مسجونًا

يعتمد الاستحقاق على ( الدخل الشهري للأسرة – أعمارها – عددها – الراتب )

توافق كافة بيانات مستفيدي البرنامج التي تم إدخالها عن تسجيل الحساب مع الجهات التابعة.

تنوه الإدارة دائما على ضرورة تحديث بيانات الفرد عن طريق الموقع الإلكتروني ، من وقت لأخر بهدف إعادة حساب دعم المواطنين.

توضيحات واستثناءات عند التسجيل بالحساب

يُتثنى من الجنسية كل ما كان زوج لمواطنة سعودية وزوجة المواطن السعودي والأبناء.

يتم استثناء حاملي بطاقات التنقل أيضًا.

أقصى فترة مسموح بها للسفر خارج الأراضي 90 يومًا خلال عام كامل.

لحساب الدعم يمكن استخدام الألة الحاسبة التقديرية ، أيضًا يمكنك إضافة تابعين لرب الأسرة.

بعد التحقق من الأهلية يستطيع المستفيدين البحث والاطلاع على تفاصيل الدفعة الجديدة حين صدورها.

سبب إنشاء حساب المواطن

يعود السبب وراء انشاء برنامج حساب المواطن ، إلى توجيه الدعم لمن يستحق ، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة في الآونة الأخيرة تحت رؤية 2030 ، فتم إنشاء البرنامج لحماية هذه الأسر السعودية من أثار هذه الإصلاحات ، التي تشكل ثقلًا على رب الأسرة ، ومن يأتي دور حساب المواطن في ترشيد الدعم وإعادة توزيعه بما يضمن حياة كريمة لجميع أفراد المملكة. يكون موعد إيداع دفعات الحساب الشهري في العاشر من كل شهر ميلادي ، ويقوم حساب المواطن على تويتر بمتابعة تحديث حالة الدفعات بصفة مستمرة ، بعد ذلك يمكنك الاستعلام عن الإيداع.