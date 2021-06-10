نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي وكيفية الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي يعد من أهم المصارف التي تعطي تمويلات بصورة كبيرة في المملكة العربية السعودية، فهي تضم عروض للتمويل التجاري وعرض للتمويل العقاري وعروض تمويل للبطاقات، أيضأ تضم عروض للتمويل التأجيري وسداد المديونية، وأخيرا عرض للتمويل الشخصي وهو موضوع مقالنا.

أولا عروض التمويل الشخصي من الجارحي مميزاته:

هامش الربح يكون تنافسي.

فتره السداد طويلة للغاية (تصل إلي 60 شهرا)

النسبة السنوية معدلها يبدأ ب 1.43%.

مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام

ثانيا لأحكام والشروط لاسترداد المبلغ المطلوب من الرسوم الإدارية:

الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية يكون تطبيقه لمنتجات ما شريطة أن يمتلك العميل (فيزا) الراجحي، سواء كانت أئتمانية أو الحسم الشهري، وأيضا منخفضة الرصيد، تتم إضافة مبلغ الاسترداد (النقدي) وذلك يكون للرسوم الإدارية للمنتجات التمويلية في خلال 7 أيام للعمل وذلك علي حساب البطاقة شريطة أن يكون العميل لديه إحدي البطاقات للراجحي سواء كانت مصدرة أو مفعلة.

مبالغ الاسترداد النقدي لرسوم الإدارية الخاصة بمنتجات التمويل سيتم إضافتها فقط علي البطاقات المنتظمة السداد أو البطاقات المفعلة.

من المهم تأكد العميل من أن البطاقة نشطة وذلك قبل تاريخ 31 يوليو من العام الجاري 2021 وذلك بهدف حصول العميل علي الاسترداد النقدي وذلك لرسوم منتجات التمويل الإدارية.

مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام.

كيفية التقديم في عرض التمويل الشخصي من مصرف الراجحي:

• يتم التقديم للحصول علي عرض التمويل عن طريق تطبيق الراجحي موبايل AlRajhi Mobile، أو عن طريق الموقع الخاص بالراجحي،

أمثــله لعرض التمويل:

المبلغ التمويلي الاستحقاق السنوي معدل النسبة السنوية المبلغ الشهري للاستقطاع 150.000ريال لمدة 5 سنوات 1.43 % 2.561 ريال

المبلغ التمويلي الاستحقاق السنوي معدل النسبة السنوية المبلغ الشهري للاستقطاع 55.000 ريال لمدة 5 سنوات 0.96% 939 ريال

المبلغ التمويلي الاستحقاق السنوي معدل النسبة السنوية المبلغ الشهري للاستقطاع 80.000 ريال لمدة 5 سنوات 1.43 % 1.366 ريال

وبهذا نكون قدمنا لكم عروض مصرف الراجحي علي التمويل، وأمثلة عليها وكذلك الشروط الخاصة للحصول عليه، ملاحظة معدل نسبة APR السنوي من الممكن تغييره وذلك تبعا لمبلغ التمويل وأيضا تاريخ استحقاق كما موضح في الجدول، كما أنه يخضع للتقييم الائتماني الخاص بكل عميل.