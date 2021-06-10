أسرع تمويل بسيولة نقدية بلا تحويل راتب بجدولة وهامش ربح منافس بمنصة سلفة

أسرع تمويل يمتاز بالسيولة النقدية عن طلب التمويل من منصة سلفة في المملكة للعام الحالي بسبب أنه يمنح لكل العملاء الموافقة السريعة والفورية على الطلب بعد تطابق الشروط والمستندات المطلوبة يتم إيداع بعدها مبلغ تمويل يبدأ من ألف ريال سعودي ويصل إلى خمسة ألف ريال سعودي على حسب رغبة العميل ويتم جدولة الأقساط الشهرية المستحقة عليه بفترات سداد مرنة وميسرة وليس فقط بل يتم تحديد موعد القسط الشهري للعملاء على أساس نزول الراتب الشهري عندهم لذلك فهو يختلف من شخص إلى شخص أخر من أجل تسهيل السداد لجميع العملاء عبر منصة سلفة والآن يتم الحصول على التمويل من خلال رابط التقديم على أسرع تمويل بلا تحويل الراتب وبهامش ربح منافس في المملكة العربية السعودية بمنصة سلفة السعودي.

أهم الشروط والضوابط اللازمة عند طلب أسرع تمويل من منصة سلفة

أسرع تمويل بسيولة نقدية يتم الحصول عليه الآن عبر منصة سلفة التابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ويمتاز التمويل بأنه قرض بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ومصرح من البنك المركزي السعودي بالمملكة ولكن يطلب التمويل توفير بعض الضوابط المعلن عنها عبر موقع منصة سلفة كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج المتقدم أن يكون عمره من 18 عام على الأقل للموافقة على طلب التمويل ويصل إلى 60 عام داخل المملكة العربية السعودية بمواقفة المنصة.

لابد أن يحصل العميل المتقدم على دخل شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي للموافقة السريعة على طلب التمويل من منصة سلفة في المملكة.

ثم يجب أن يكون المتقدم سعودي وحاصل على الجنسية السعودية من السكان الأصليين وله هوية وطنية سارية المفعول.

يطلب خدمة مدة عمل ثلاثة أشهر للعامل في القطاع الحكومي ويطلب خدمة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على أسرع تمويل من منصة سلفة