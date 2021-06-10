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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول جديد حساب المواطن برقم الهوية 1442، حساب المواطن يعتبر أحد برامج الحماية الاجتماعية والتي قامت الحكومة السعودية بتخصيصه لأسر المواطنين السعوديين، الذين تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحسينات الاقتصادية، والتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، ويعتبر الهدف الأساسي من التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية هو توزيع الدعم الحكومي للفئات المستحقة، وبشكل يحقق بعض العدالة الاجتماعية، ويشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

كما يضطر بعض مستفيدي الدعم المادي من حساب المواطن للدخول عبر حساباتهم في حساب المواطن للقيام بعدة أشياء منها:

تعديل بعض البيانات.

يمكنهم تسجيل الدخول لتقديم اعتراض.

أو حتى لمعرفة تفاصيل الدعم.

إضافة مستفيد جديد.

ملحوظة: يوفر رابط حساب المواطن، إمكانية القيام بتلك الأشياء إلكترونياً وبمنتهى البساطة.

لكن بعد صدور دفعة يونيو 2021 من حساب المواطن لكافة المستفيدين، بدأت شائعات في الانتشار، حول فتح باب التقدم مجدداً لبرنامج الدعم للمواطنين خلال الأيام القادمة، وسط تكذيب لتلك الشائعات من قبل المسئولين.

خطوات تسجيل الدخول حساب المواطن:

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص رابط تسجيل جديد لبرنامج حساب المواطن؛ حيث يوفر رابط تسجيل الدخول التعرف على تفاصيل وبيانات حساب المواطن، وتوقيت نزول الدفعة الجديدة لكافة المستفيدين، حيث يقوم المواطن المستحق لدعم حساب المواطن، وتنطبق عليه جميع شروط حساب المواطن بالتسجيل في حساب المواطن برقم الهوية؛ وتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

أولاً: يجب الانتقال إلى رابط حساب المواطن.

ثانياً: القيام بالضغط على خيار تسجيل جديد في حساب المواطن.

ثالثاً: يجب القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

رابعاً: القيام بتسجيل بيانات التابعين.

خامساً: الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

سادساً: القيام برفع جميع المستندات المطلوبة.

سابعاً: أضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

في النهاية؛ وبعد الانتهاء من التسجيل سيتم إشعار المستخدم برقم المعاملة عبر رقم الجوال المسجل مسبقاً.

بعدها يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

ثم تقوم بإعادة إدخال رمز التحقق واسم المستخدم.

بعد ذلك تكون نجحت عملية التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية.

رقم حساب المواطن:

في نهاية المطاف لقد وفر حساب المواطن رقماً للرد على الشكاوى والاستفسارات، علاوة على ذلك فهو رقم مجاني موحد ألا وهو “19912”؛ كما يعمل الخط 16 ساعة على مدار اليوم لاستقبال أسئلة واستفسارات المواطنين، والإجابة عليها.