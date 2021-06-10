نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي يعلن موعد إيداع المعاشات لمستفيديه وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد صباح يوم الخميس إقبال من المواطنين السعودية على الضمان الاجتماعي، حيث تم إيداع راتب الضمان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حسابات المستفيدين من الضمان، ومن المعروف أنه يتم صرف رواتب الضمان في الموعد المحدد له في أول كل يوم من الشهر الهجري، حيث تستهدف الوزارة مستفيدي الضمان حيث يهدف إلى تحديث بيانات المستفيدين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى الذهاب لزيارة الفرع، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تباشر حملتها وفقاً للمخطط الاستراتيجي لها، حيث حققت نجاح عدد من برامجها ومبادراتها، وذلك بهدف تخفيف آثار جائحة كورونا المستجد على المستفيدين من خدماتها، حيث دعت الوزارة إلى تحديث البيانات من خلال البوابة الإلكترونية وذلك لضمان الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي بسبب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي شهرياً:

وفقاُ مواعيد الصرف الرسمي لمعاشات الضمان يتم الصرف وفقاُ للتقويم الهجري حيث يوافق موعد الصرف أول الشهر الهجري وما يوافقه بالميلادي، وتم تحديد هذا الموعد وفقاً لأوامر مالكية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، ويتم تحديد تاريخ وموعد نزول المعاشات الشهرية بناءً على ترتيب أيام الأسبوع وفقاً لأيام البنوك الرسمية، حيث يتم العمل في البنك بدءً من يوم الأحد الموافق إلى يوم الخميس، وفي حالة وافق موعد الصرف أجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير اليوم، أي أنه في حالة صادف موعد الصرف الجمعة يتم الصرف الخميس أما إذا وافق يوم السبت يتم الصرف في يوم الأحد.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية اختر الملف الشخصي اختر تحديث البيانات راجع البيانات وفق المستجدات الضغط على أيقونة إرسال الطلب

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق أعلى جودة في الخدمات المقدمة من الضمان وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك وفقاً لتطوير آلية المستفيدين ليتمكن المستفيدين من الحصول على أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر احتياجاً، ويتم التعامل بكل سهولة ويسر من خلال الدخول على موقع الوزارة.

تحديث: تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 1441:

تزداد عمليات البحث في محركات جوجل حول تحديث بيانات مستفيدي الضمان 1442، حيث أطلقت مؤسسة الضمان ووزارة الموارد البشرية السعودية رابط لكي يتم تحديث بيانات مستفيدي التأمين، حيث يتم التحديث من خلال الرابط الرسمي بعد إدخال البيانات بشكل صحيح والتأكد من إدخالها في الموضع الصحيح.

تحديث :الموارد البشرية والرد عن حالة المواطن المحتطب موظف ولا ينطبق عليه ضوابط معاش الضمان :

أوضح ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المواطن الذي يمارس عمله في مجال قطع الحطب غير صحيح وما زال على رأس عمله، وقد أشار إلى أن ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأكد على أن المواطن موظف ولا يزال على رأس العمل ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إلى حالته في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أضاف ناصر الهزاني بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين في الوزارة، وتدعو لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان.

تحديث : تم الايداع اليوم وتقديم موعد صرف معاشات الضمان لشهر ذي القعدة :.

تقديم إيداع الدعم:

حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قبل قليل- بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة، ويتم إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر هجري، ولموافقة الأول من شهر ذي القعدة عطلة رسمية تم تقديم الإيداع إلى اليوم الخميس 29/ 10/ 1442هـ.